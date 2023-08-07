Нерідко зі зміною пори року нам хочеться якихось зовнішніх змін, і це цілком нормально. Крім гардеробу, що змінюється з сезону в сезон, зміни безпосередньо можуть торкнутися й зовнішності, перше, що спадає на думку – зачіска.

Часто волосся стає таким собі “експериментом”. Хтось хоче змінити колір, хтось – зістригти довжину або ж зробити взагалі кардинальні зміни.

Перед тим як запланувати похід до перукаря в перший місяць осені, варто зазирнути в місячний календар стрижок на вересень 2023, адже не всі дні сприятливі для маніпуляцій із волоссям.

Астропрогноз на 1 вересня

Зараз Місяць перебуває у спадній фазі, а тому стрижка підійде тим, хто хоче сповільнити ріст волосся і зберегти зачіску на триваліший час.

Астропрогноз на 2 вересня

Стрижка цього дня зміцнить коріння волосся, але сповільнить його ріст.

Астропрогноз на 3 вересня

Фарбувати волосся краще в той колір, який у вас був у найбільш сприятливий період життя. Стрижка дасть змогу зберегти первозданний вигляд зачіски на тривалий час.

Астропрогноз на 4 вересня

Сприятливий день для оздоровчих процедур. Зачіска сьогодні не має бути складною.

Астропрогноз на 5 вересня

Фарбування волосся варто відкласти, стрижка додасть волоссю сил і енергії, проте його ріст сповільниться.

Астропрогноз на 6 вересня

Можна пофарбувати волосся у світлий тон. Позитивно позначаться й живильні процедури.

Астропрогноз на 7 вересня

Волосся варто фарбувати тільки в природні кольори, якщо хочете кардинальних змін – перенесіть їх на інший день.

Астропрогноз на 8 вересня

Несприятливий день для маніпуляцій із волоссям. Що ж до зачіски, краще обрати локони.

Астропрогноз на 9 вересня

Стригтися варто лише в тому разі, якщо хочете зберегти нову зачіску надовго.

Астропрогноз на 10 вересня

Маніпуляції з волоссям можуть дати не той ефект, який ви очікуєте. Є можливість – відкладіть стрижку, фарбування на інший період. Сьогодні краще віддати перевагу оздоровчим і поживним процедурам.

Астропрогноз на 11 вересня

Місяць усе ще перебуває у спадній фазі, а отже, якщо ви хочете відростити волосся, цей період точно не для вас, адже його зростання сповільниться після стрижки. Можна пофарбуватися в природний колір.

Астропрогноз на 12 вересня

Замислювалися над кардинальною зміною кольору волосся? Дійте, сьогодні сприятливий день для цього. Зачіска має бути красивою, але акуратною.

Астропрогноз на 13 вересня

Доречна незначна зміна кольору волосся. Зачіску краще зробити просту.

Астропрогноз на 14 вересня

День для оздоровчих процедур, які вплинуть на ріст волосся, зміцнення коренів і поліпшення структури.

Астропрогноз на 15 вересня

Сьогодні можна експериментувати з формою, кольором і довжиною волосся.

Астропрогноз на 16 вересня

Місяць перейшов у зростальну фазу, а отже, настав період для тих, хто хоче відростити волосся. Стрижка прискорить його ріст і поліпшить загальний стан.

Астропрогноз на 17 вересня

Фарбувати шевелюру варто тільки натуральними барвниками. Цього дня не варто експериментувати із зачіскою, зробіть ту, до якої звикли.

Астропрогноз на 18 вересня

Сприятливий день для походу до перукаря. Якщо задумали кардинальні зміни, дійте.

Астропрогноз на 19 вересня

Позитивно на волоссі позначиться зістригання кінчиків, оскільки це прискорить їхній ріст, зміцнить коріння і поліпшить загальний стан. Фарбувати волосся сьогодні не варто.

Астропрогноз на 20 вересня

Стригти волосся в цей період можна, а ось зміни його кольору краще відкласти. Зачіска має бути суворою і класичною.

Астропрогноз на 21 вересня

Місяць усе ще росте, що сприяє росту волосся. Фарбувати шевелюру теж можна. Зачіску краще зробити кучерявою.

Астропрогноз на 22 вересня

Несприятливий день для походу до перукаря. Якщо є можливість, відкладіть свій візит на інший день.

Астропрогноз на 23 вересня

Зістригання кінчиків прискорить ріст волосся, а фарбування в природні відтінки допоможе відігнати негативні думки.

Астропрогноз на 24 вересня

Сприятливий день для оздоровчих і поживних процедур. Стрижку та фарбування краще відкласти.

Астропрогноз на 25 вересня

Фарбувати шевелюру ліпше рослинними барвниками, нова зачіска не збереже свого вигляду надовго, оскільки Місяць усе ще росте, що сприяє росту волосся.

Астропрогноз на 26 вересня

Нейтральний день для маніпуляцій із волоссям, проте експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням у яскравий колір пройдуть успішно. Стрижку краще відкласти, оскільки шевелюра може стати неслухняною.

Астропрогноз на 27 вересня

Фарбування волосся вкрай небажане, а ось стрижка прискорить його ріст.

Астропрогноз на 28 вересня

У цей період краще віддати перевагу оздоровчим процедурам. Стрижка і фарбування можуть не принести бажаного результату.

Астропрогноз на 29 вересня

Повний Місяць сприятливо вплине на зістригання кінчиків, проте кардинальні маніпуляції з волоссям варто відкласти.

Астропрогноз на 30 вересня

Негативний день для походу до перукаря.