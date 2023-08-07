Нередко со сменой времени года нам хочется каких-то внешних изменений, и это вполне нормально. Кроме гардероба, что меняется из сезона в сезон, изменения напрямую могут коснуться и внешности, первое, что приходит на ум — прическа.

Часто волосы стают неким “экспериментом”. Кто-то хочет изменить цвет шевелюры, кто-то – состричь длину или же совершить вообще кардинальные изменения.

Перед тем как запланировать поход к парикмахеру в первый месяц осени, стоит заглянуть в лунный календарь стрижек на сентябрь 2023, ведь не все дни благоприятны для манипуляций с волосами.

Астропрогноз на 1 сентября

Сейчас Луна находится в убывающей фазе, а потому стрижка подойдет тем, кто хочет замедлить рост волос и сохранить прическу на более длительное время.

Астропрогноз на 2 сентября

Стрижка в этот день укрепит корни шевелюры, но замедлит ее рост.

Астропрогноз на 3 сентября

Окрашивать волосы лучше в тот цвет, который у вас был в наиболее благоприятный период жизни. Стрижка позволит сохранить первозданный вид прически на длительное время.

Астропрогноз на 4 сентября

Благоприятный день для оздоровительных процедур. Прическа сегодня не должна быть сложной.

Астропрогноз на 5 сентября

Окрашивание волос стоит отложить, стрижка придаст волосам сил и энергии, однако их рост замедлится.

Астропрогноз на 6 сентября

Можно окрасить волосы в светлый тон. Положительно на шевелюре скажутся питательные процедуры.

Астропрогноз на 7 сентября

Волосы стоит окрашивать только в естественные цвета, если хотите кардинальных изменений — перенесите их на другой день.

Астропрогноз на 8 сентября

Неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Что касаемо прически, лучше отдать предпочтение локонам.

Астропрогноз на 9 сентября

Стричь шевелюру стоит лишь в том случае, если хотите сохранить новую прическу надолго.

Астропрогноз на 10 сентября

Манипуляции с волосами могут принести не тот эффект, который вы ожидаете. Есть возможность — отложите стрижку, окрашивание на другой период. Сегодня лучше предпочесть оздоровительным и питательным процедурам.

Астропрогноз на 11 сентября

Луна все еще находится в фазе убывающей, а значит, если вы хотите отрастить волосы, этот период точно не для вас, ведь их рост замедлится после стрижки. Можно провести окрашивание в естественный цвет.

Астропрогноз на 12 сентября

Задумывались над кардинальной сменой цвета волос? Действуйте, сегодня благоприятный день для этого. Прическа должна быть красивой, но аккуратной.

Астропрогноз на 13 сентября

Уместна незначительная смена цвета волос. Прическу лучше сделать простую.

Астропрогноз на 14 сентября

День для оздоровительный процедур, которые повлияют на рост волос, укрепление корней и улучшение структуры.

Астропрогноз на 15 сентября

Сегодня можно экспериментировать с формой, цветом и длиной волос.

Астропрогноз на 16 сентября

Луна перешла в фазу растущей, а значит наступил период для тех, кто хочет отрастить волосы. Стрижка ускорит их рост и улучшит общее состояние.

Астропрогноз на 17 сентября

Окрашивать шевелюру стоит только натуральными красителями. В этот день не стоит экспериментировать с прической, сделайте ту, к которой привыкли.

Астропрогноз на 18 сентября

Благоприятный день для похода к парикмахеру. Если задумали кардинальные изменения, действуйте.

Астропрогноз на 19 сентября

Положительно на волосах скажется состригание кончиков, поскольку это ускорит их рост, укрепит корни и улучшит общее состояние. Окрашивать шевелюру сегодня не стоит.

Астропрогноз на 20 сентября

Стричь волосы в этот период можно, а вот изменения их цвета лучше отложить. Прическа должна быть строгой и классической.

Астропрогноз на 21 сентября

Луна все еще растущая, что поспособствует росту волос. Окрашивать шевелюру тоже можно. Прическу лучше сделать вьющейся.

Астропрогноз на 22 сентября

Неблагоприятный день для похода к парикмахеру. Если есть возможность, отложите свой визит на другой день.

Астропрогноз на 23 сентября

Состригание кончиков ускорит рост волос, а окрашивание в естественные оттенки поможет отогнать негативные мысли.

Астропрогноз на 24 сентября

Благоприятный день для оздоровительных и питательных процедур. Стрижку, окрашивание лучше отложить.

Астропрогноз на 25 сентября

Окрашивать шевелюру лучше растительными красителями, новая прическа не сохранит свой вид надолго, поскольку Луна все еще растущая, что способствует росту волос.

Астропрогноз на 26 сентября

Нейтральный день для манипуляций с волосами, однако эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий цвет пройдут успешно. Стрижку лучше отложить, поскольку шевелюра может стать непослушной.

Астропрогноз на 27 сентября

Окрашивание волос крайне нежелательно, а вот стрижка ускорит их рост.

Астропрогноз на 28 сентября

В этот период лучше отдать предпочтение оздоровительным процедурам. Стрижка и окрашивание могут не принести желаемого результата.

Астропрогноз на 29 сентября

Полная Луна благоприятно повлияет на состригание кончиков, однако кардинальные манипуляции с волосами стоит отложить.

Астропрогноз на 30 сентября

Негативный день для похода к парикмахеру.