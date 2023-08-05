У перший місяць осені природа готується вбиратися в нові барви. Ще гріє сонечко, а дні чимось нагадують літні, хоч уже й не такі спекотні. Але крім природних змін, викликаних рухом Землі навколо Сонця, є ще й місячна активність, яка також впливає на все живе – від комах і рослин до людей.

Факти ICTV склали детальний місячний календар на вересень 2023, щоб ви змогли дізнатися, який день сприятливий, а який ні, а також грамотно розпланувати свої справи.

Фази Місяця у вересні 2023

1-14 вересня – спадний Місяць;

– спадний Місяць; 15 вересня – новий Місяць;

– новий Місяць; 16-28 вересня – зростаючий Місяць;

– зростаючий Місяць; 29 вересня – повний Місяць;

– повний Місяць; 30 вересня – спадний Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 вересня

Гармонійний день, коли все перебуває в рівновазі. Надлишок енергії і сил найкраще спрямувати у творчість або фізичну активність.

Місячний астропрогноз на 2 вересня

Гарний день для укладення шлюбу і будь-яких інших міжособистісних стосунків. Можуть бути зміни настрою. Також позитивний час, щоб відмовитися від поганих звичок.

Місячний астропрогноз на 3 вересня

Несприятливий день, у який можуть виникнути несподівані проблеми, тому будьте обережні й уважні. Непоганий період для саморозвитку, самовдосконалення і творення.

Місячний астропрогноз на 4 вересня

Найкраще провести цей день вдома і присвятити його моральному очищенню. Не варто укладати шлюби і будь-які інші угоди.

Місячний астропрогноз на 5 вересня

Сприятливий час для проведення різнопланових фінансових операцій і угод. Також може відчуватися лінь, оскільки з’являється бажання комфорту і затишку.

Місячний астропрогноз на 6 вересня

День творчої та колективної активності. Добре йдуть ділові справи, фінансові операції, також чудово пройдуть поїздки, відрядження, подорожі.

Місячний астропрогноз на 7 вересня

Позитивний день для побудови планів на майбутнє. Якщо є питання або справи, що вимагають багато сил, сьогодні чудовий період, щоб їх нарешті вирішити.

Місячний астропрогноз на 8 вересня

Можливі ревнощі або заздрість із боку партнерів. Не варто починати нові справи, відкладіть їх на більш сприятливий період.

Місячний астропрогноз на 9 вересня

Сьогодні не варто давати гроші в борг, велика ймовірність того, що вам довго доведеться чекати їх назад. Будьте уважнішими до близьких людей і уникайте конфліктів з оточуючими.

Місячний астропрогноз на 10 вересня

Вдалий час для торгівлі, судових справ, відряджень, переїзду. Сьогодні не варто поспішати, непогано буде виспатися і відпочити.

Місячний астропрогноз на 11 вересня

Складний день. Постарайтеся утриматися від активної діяльності, перегляньте свої контакти і викресліть непотрібні.

Місячний астропрогноз на 12 вересня

Не варто займатися фінансовими справами, у яких крутяться великі гроші. Утримайтеся від оформлення угод, акцій і підпису договорів. Витратьте час на вирішення старих завдань, які не встигли закінчити раніше.

Місячний астропрогноз на 13 вересня

Чудово пройдуть великі покупки. Якщо ви давно задумували ремонт – дійте, адже це прекрасний час для всіх “земних” справ. Також успішні будь-які банківські операції та операції з нерухомістю.

Місячний астропрогноз на 14 вересня

Плідний час для навчання, самовдосконалення, підвищення кваліфікації. Добре пройдуть будь-які банківські операції. У цей період ви можете відчути зниження життєвого тонусу, не варто підпускати до себе негативні думки.

Місячний астропрогноз на 15 вересня

Прекрасний період, щоб почати займатися спортом, а також випробувати лікувальне голодування. Будь-які починання цього дня отримають підживлення.

Місячний астропрогноз на 16 вересня

День боротьби, агресивності й натиску. Загострення конфліктів навіть між близькими людьми. Вдалий час для відпочинку після напруженої роботи, не варто починати щось нове.

Місячний астропрогноз на 17 вересня

Позитивний період для того, щоб закінчити раніше розпочате. Досить плідно може просуватися ділове співробітництво, але можуть бути складнощі в ухваленні рішень.

Місячний астропрогноз на 18 вересня

Можна сміливо братися за нові починання і розробляти бізнес-плани нових проєктів. Позитивний час для ухвалення відповідальних рішень.

Місячний астропрогноз на 19 вересня

Сприятливий день для будь-яких справ. Просувається наукова або громадська діяльність, легко налагоджуються найрізноманітніші контакти, не варто відкладати і романтичні стосунки.

Місячний астропрогноз на 20 вересня

Так само прекрасний період. Давно планували почати або спробувати щось нове? Вперед! Є справи, які вимагають серйозних рішень? Не бійтеся і дійте.

Місячний астропрогноз на 21 вересня

Добре вдаватимуться будь-які питання, пов’язані з фінансами та юриспруденцією. Подорожі, відрядження, різноманітні поїздки матимуть успіх.

Місячний астропрогноз на 22 вересня

Можуть спливти старі справи, проте не варто їх далі відкладати, вирішіть усе сьогодні. Починаючи щось нове, добре подумайте і все зважте.

Місячний астропрогноз на 23 вересня

Не найвдаліший час для спілкування з державними органами та представниками владних структур. У грошових питаннях також не все гладко.

Місячний астропрогноз на 24 вересня

Сприятливий час для творчості та кохання.

Місячний астропрогноз на 25 вересня

Позитивний і енергетично потужний день. Втілюйте будь-які свої плани, вони принесуть бажаний результат.

Місячний астропрогноз на 26 вересня

Сьогодні підвищена ймовірність конфліктів як із близькими людьми, так і в діловій сфері. Будьте обережнішими.

Місячний астропрогноз на 27 вересня

Присвятіть цей день самоаналізу, вивчіть свої минулі помилки, зробіть із них урок. Присвятіть себе мистецтву або вирушайте в подорож.

Місячний астропрогноз на 28 вересня

Не бійтеся висувати свої ідеї, вони отримають відгук, але перед тим добре все обміркуйте.

Місячний астропрогноз на 29 вересня

Якщо є можливість, відкладіть буквально всі важливі справи, оскільки вони можуть закінчитися негативно. Вкрай несприятливий день.

Місячний астропрогноз на 30 вересня

Гармонійний день, коли все перебуває в рівновазі. Займіться творчістю або фізичною активністю.