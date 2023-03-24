Коли ЗСУ розпочнуть весняний контрнаступ, чи вдасться розгромити ворога, а також, яку роль відіграє березень у повномасштабній війні, розповів екстрасенс і чаклун Віктор Литовський.

За його словами, якщо переглядати ситуацію за Таро, вибудовуються такі комбінації, що наступ уже розпочато. Ті дії, які здійснює ЗСУ, можна з упевненістю назвати не етапом планування, а низьким стартом. Ба більше, на це питання випадає карта Необмеженого вибору, тож є кілька сценаріїв розвороту ситуації.

Проте протягом усіх розкладів випадає карта Маски, яка говорить про те, що буде вжито заходів, а також стратегія та дії, на які не чекатиме окупант.

Зараз дивляться

– У розкладі це так, ніби ми стукаємо та дзвонимо в парадні двері, всі знають і очікують, що ми зайдемо саме в ці двері й максимум уваги направлено саме в цей бік, а врешті ми заходимо з чорного входу, і не через двері, а через вікно, – пояснює Литовський.

Карти Сила і Зваженість у комбінації з Тріумфом свідчить про те, що ті методи, способи та прийоми, які використовуються ЗСУ, вплинуть сприятливо для виходу з ситуації, що склалася, а обсягу сил і засобів достатньо для успішного наступу.

– Березень є переломним моментом у цій війні. Цей місяць задає траєкторію та вектор, у якому рухатиметься Україна та українська армія у наступні часи. Дуже цікава комбінація випадає на позицію тих, хто перебуває на тимчасово непідконтрольній території України, і йдеться навіть не про передчуття чогось поганого чи паніки, оскільки, по суті, вони перебувають у певному стані, як на валізах, – зазначає екстрасенс.

Додає, ті окупанти й колаборанти, які рік тому кричали, що Росія тут назавжди, наразі активно збирають валізи та готують шляхи відходу.