Когда ВСУ начнут весеннее контрнаступление, удастся ли разгромить врага, а также, какую роль играет март в полномасштабной войне, рассказал экстрасенс и колдун Виктор Литовский.

По его словам, если просматривать ситуацию по Таро, выстраиваются такие комбинации, что наступление уже начато. Те действия, которые осуществляет ВСУ, можно с уверенностью назвать не этапом планирования, а низким стартом. Более того, на этот вопрос выпадает карта Неограниченного выбора, поэтому существует несколько сценариев разворота ситуации.

Однако в течение всех раскладов выпадает карта Маски, которая говорит о том, что будут приняты меры, а также стратегия и действия, которые не будет ждать оккупант.

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— В раскладе это выглядит так, будто мы стучим и звоним в парадную дверь, все знают и ожидают, что мы зайдем именно в эту дверь и максимум внимания направлено именно в эту сторону, а по итогам мы заходим с черного входа, и не через дверь, а через окно, — объясняет Литовский.

Карты Сила и Взвешенность в комбинации с Триумфом свидетельствует о том, что те методы, способы и приемы, которые используются ВСУ, повлияют благоприятно для выхода из сложившейся ситуации, а объема сил и средств достаточно для успешного наступления.

— Март является переломным моментом в этой войне. Этот месяц задает траекторию и вектор, в котором будет двигаться Украина и украинская армия в последующие времена. Очень интересная комбинация выпадает на позицию тех, кто находится на временно неподконтрольной территории Украины, и речь идет даже не о предчувствии чего-то плохого или паники, поскольку, по сути, они находятся в определенном состоянии, как на чемодане, — отмечает экстрасенс.

Добавляет, те оккупанты и коллаборанты, которые год назад кричали, что Россия здесь навсегда, сейчас активно собирают чемоданы и готовят пути отхода.