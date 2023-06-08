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Обстріли закінчаться за лічені місяці: таролог побачила кінець війни

8 Червня 2023, 12:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Таро
Джерело: Pexels

Обстріли у війні України та Росії закінчаться за лічені місяці, а ось мир на папері буде пізніше. Такого висновку дійшла тарологиня Стелла, яка назвала конкретніші терміни.

– Поняття миру бувають різними – припинення вибухів і мирний документ будуть у різний час. Бачу, що вибухи закінчаться через 4 місяці. Це вже початок вересня. Руйнівних таких обстрілів уже не буде, – заявила таролог.

Однак Стелла попереджає – це буде не кінець війни, і попереду ще багато роботи. Щонайменше, мирна угода має бути складена на папері.

– Мирну угоду буде складено через 7 місяців – це вже перехід на 2024 рік. Це будуть звільнені три території – Донецька, Луганська і Кримська. Усе це очікується через 7 місяців, – додала тарологиня.

Стелла додала, що не сумнівається в тому, що землі Запорізької та Херсонської області звільнять – тут навіть нема чого обговорювати.

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Теги
Війна в Україні
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