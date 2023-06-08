Обстрелы в войне Украины и России закончатся за считанные месяцы, а вот мир на бумаге будет позже. К такому выводу пришла таролог Стелла, которая назвала более конкретные сроки.

— Понятие мира бывают разными — прекращение взрывов и мирный документ будут в разное время. Вижу, что взрывы закончатся спустя 4 месяца. Это уже начало сентября. Разрушительных таких обстрелов уже не будет, — заявила таролог.

Однако Стелла предупреждает — это будет не конец войны, и предстоит еще много работы. Как минимум, мирное соглашение должно быть составлено на бумаге.

— Мирное соглашение будет составлено спустя 7 месяцев — это уже переход на 2024 год. Будут освобождены три территории — Донецкая, Луганская и Крымская. Все это ожидается спустя 7 месяцев, — добавила таролог.

Стелла добавила, что не сомневается в том, что земли Запорожской и Херсонской области освободят — здесь даже нечего обсуждать.