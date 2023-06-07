Міністра оборони Росії Сергія Шойгу чекає смерть через бій. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

Гордєєв робив розклад таро, щоби дізнатися, яка доля чекає на Шойгу. У відповідь на цей запит випали дві карти – дев’ятка жезлів і смерті.

– Ці дві карти в поєднанні символізують смерть через бій – тобто Шойгу загине в бою або прилетить якась ракета, – переконаний мольфар.

Раніше Макс Гордєєв розповів, коли помре Путін. Мольфар переконаний, Всесвіт хоче, щоби диктатор поки що жив, адже після нього до влади в Росії може дорватися хтось значно гірший.