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Випадає карта смерті! Мольфар побачив долю Шойгу

7 Червня 2023, 07:53
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Яка доля чекає Шойгу

Міністра оборони Росії Сергія Шойгу чекає смерть через бій. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

Гордєєв робив розклад таро, щоби дізнатися, яка доля чекає на Шойгу. У відповідь на цей запит випали дві карти – дев’ятка жезлів і смерті.

– Ці дві карти в поєднанні символізують смерть через бій – тобто Шойгу загине в бою або прилетить якась ракета, – переконаний мольфар.

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Раніше Макс Гордєєв розповів, коли помре Путін. Мольфар переконаний, Всесвіт хоче, щоби диктатор поки що жив, адже після нього до влади в Росії може дорватися хтось значно гірший.

Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Росія Сергій Шойгу
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