Людмила Хомутовська зробила розклад на таро, щоб дізнатися, чи нападе Білорусь на Україну найближчими днями.

– За лицарем жезлів якісь рухи будуть. Але на карті вогонь, а не мечі. Це більше про ракетні обстріли. Обстановка буде максимально напруженою. Лінійка жезлів показує можливі провокації, обстріли, диверсії на кордонах. Але нападу по землі з боку Білорусі на Україну найближчим часом не буде, – переконана Хомутовська.

Щоб остаточно переконатись у своєму прогнозі, Хомутовська зробила розклад таро на кожну область. Карти показали, що проривів зі зброєю на територію Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, Сумської областей з боку Білорусі не буде.

При цьому таролог додала, що ворог продовжить намагатися наганяти на Україну страх.

Зараз дивляться

– Страшилки, які ми зараз чуємо, вони будуть. Тому диверсії та обстріли можуть бути, але проривів не буде.

Інформацію про можливий напад розганяють у мережі вже не перший день. Відомо, що в Білорусі стягують Іскандери до кордону з Україною, прикриваючись “військовими навчаннями” наприкінці травня.

Окрім того, Лукашенко вже наказав створити біля кордону з Україною оперативне командування.