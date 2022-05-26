Нападет ли Беларусь на Украину - прогноз на картах таро

Людмила Хомутовская сделала расклад на таро, чтобы узнать, нападет ли Беларусь на Украину в ближайшие дни.

— По рыцарю жезлов какие-то движения будут. Но на карте огонь, а не мечи. Это больше о ракетных обстрелах. Обстановка будет максимально напряженной. Линейка жезлов показывает возможные провокации, обстрелы, диверсии на границах. Но наступления по земле со стороны Беларуси на Украину в ближайшее время не будет, — уверена Хомутовская.

Чтобы окончательно убедиться в своем прогнозе, Хомутовская сделала расклад таро на каждую область. Карты показали, что прорывов с оружием на территорию Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской областей со стороны Беларуси не будет.

При этом таролог добавила, что враг продолжит пытаться нагонять на Украину страх.

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— Страшилки, которые мы сейчас слышим, они будут. Поэтому диверсии и обстрелы могут быть, но прорывов не будет.

Информацию о возможном нападении разгоняют в сети уже не первый день. Известно, что в Беларуси стягивают Искандеры к границе с Украиной, прикрываясь “военными учениями” в конце мая.

Кроме того, Лукашенко уже приказал создать возле границы с Украиной оперативное командование.