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Обіцяти – не значить одружитися. Таролог сказала, коли Україна вступить до НАТО та ЄС

12 Жовтня 2022, 08:44
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Обіцяти – не значить одружитися. Таролог сказала, коли Україна вступить до НАТО та ЄС

Вступ України до НАТО всіляко гальмуватимуть через активні бойові дії, тоді як вступ до ЄС відбудеться значно швидше, переконана таролог Людмила Хомутовська.

– Вступ до НАТО – не раніше, ніж через чотири роки. Зараз будуть гальмувати наш вступ, бо йде війна, хоч і будуть обіцянки. Але обіцяти – не значить одружитися. Далі будуть вимоги і їх виконання. На це треба час, – сказала вона в ексклюзивному інтерв’ю.

Водночас вступ України до Євросоюзу таролог бачить вже за два роки.

Зараз дивляться

– А у ЄС ми вступимо у 2024 році. Тут випадає карта колісниці, що означає прискорений рух до цілі, – додала вона.

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Теги
Війна в Україні Україна-ЄС Україна-НАТО
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