Вступ України до НАТО всіляко гальмуватимуть через активні бойові дії, тоді як вступ до ЄС відбудеться значно швидше, переконана таролог Людмила Хомутовська.

– Вступ до НАТО – не раніше, ніж через чотири роки. Зараз будуть гальмувати наш вступ, бо йде війна, хоч і будуть обіцянки. Але обіцяти – не значить одружитися. Далі будуть вимоги і їх виконання. На це треба час, – сказала вона в ексклюзивному інтерв’ю.

Водночас вступ України до Євросоюзу таролог бачить вже за два роки.

Зараз дивляться

– А у ЄС ми вступимо у 2024 році. Тут випадає карта колісниці, що означає прискорений рух до цілі, – додала вона.