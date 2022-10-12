Вступление Украины в НАТО будут всячески тормозить из-за активных боевых действий, тогда как вступление в ЕС состоится гораздо быстрее, убеждена таролог Людмила Хомутовская.

– Вступление в НАТО – не раньше, чем через четыре года. Сейчас будут тормозить наше вступление, потому что идет война, хоть и будут обещания. Но обещать – не значит жениться. Далее последуют требования и их выполнение. На это нужно время, — сказала она в эксклюзивном интервью.

В то же время вступление Украины в Евросоюз таролог видит уже через два года.

Сейчас смотрят

— А в ЕС мы вступим в 2024 году. Здесь выпадает карта колесницы, что означает ускоренное движение к цели.