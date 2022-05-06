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Астрологія

Не скигліть і подзвоніть батькам: гороскоп на 7 травня

7 Травня 2022, 00:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Не скигліть і подзвоніть батькам: гороскоп на 7 травня

Гороскоп на 7 травня радить провести день спокійно, у домашній обстановці, а також не боятися просити про допомогу, якщо вона вам потрібна.

Субота – найкращий день для відпочинку, переконаний астролог Дмитро Вартанян. Якщо у вас є можливість, проведіть 7 травня на самоті, занурившись у свої роздуми. Також сприятливо зайнятися спокійними клопотами по дому та господарству.

Сьогодні добре займатися садівництвом, фінансовим плануванням сімейного бюджету, а також навчатися.

Якщо ви потребуєте допомоги іншої людини чи держави, то 7 травня можна звертатися за підтримкою, у тому числі й правовою.

Також сприятлива будь-яка діяльність, пов’язана з дітьми. А ще за можливості поспілкуйтеся зі своїми батьками, особливо з мамою.

Загалом 7 травня має “домашню” енергетику. Можна, звичайно і бізнесом зайнятися, але все ж таки сьогодні в пріоритеті – дім і сім’я.

– Сьогодні за жодних обставин не рекомендовано висловлювати невдоволення життям. Приймайте життя таким, яким воно є, і воно обов’язково відчинить перед вами двері.⠀

Субота – день Сатурна. Одяг чорного та темно-синього кольору допоможе зосередитися та ухвалювати правильні, усвідомлені рішення.

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