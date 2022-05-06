Гороскоп на 7 мая советует провести день спокойно, в домашней обстановке и не бояться просить о помощи, если она вам нужна.

Суббота — лучший день для отдыха, уверен астролог Дмитрий Вартанян. Если у вас есть возможность, проведите 7 мая в уединении на природе, погрузившись в свои размышления. Так же благоприятно заняться спокойными хлопотами по дому и хозяйству.

Сегодня также хорошо заниматься садоводством, финансовым планированием семейного бюджета, а также обучаться.

Если вы нуждаетесь в помощи другого человека или государства, то 7 мая можно обращаться за поддержкой, в том числе и правовой.

Также благоприятна любая деятельность связанная с детьми. А еще по возможности пообщайтесь со своими родителями, в особенности с мамой.

В целом 7 мая имеет “домашнюю” энергетику. Можно, конечно и бизнесом заняться, но все же сегодня в приоритете — дом и семья.

— Сегодня ни при каких обстоятельствах не рекомендовано выражать недовольство жизнью. Принимайте жизнь такой, какая она есть, и она обязательно откроет перед вами двери.⠀

Суббота — день Сатурна. Одежда черного и темно-синего цвета поможет сосредоточиться и принимать правильные, осознанные решения.