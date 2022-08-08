Нумеролог Владислав Грицай та таролог Костянтин Дяченко зробили прогнози щодо того, чи нападе Китай на Тайвань.

Дяченко зазначив, що бажання довести, що Тайвань це Китай є, також як можливості та суперництво.

– Не дарма вони підтягли всі свої сили… Тайвань не простий і навряд чи буде по зубах. Ресурси Тайваню великі. Моя відповідь на запитання, чи нападе Китай на Тайвань у найближчі два тижні – ні. Має можливості, але ні. Будуть певні маневри – ракети, кораблі, але дій до кінця не буде, – наголосив таролог.

Грицай додав, що є демонстрація сили Китаю, як деяких можливостей.

Зараз дивляться

– Прояви демонстрації сили буде підкорена… Реальних дій немає, ідеї – гучні та активні. Однозначно, напад поки що не проглядається, – сказав Владислав.

Костянтин підсумував і сказав, чого слід очікувати світу від подій, пов’язаних із Китаєм.