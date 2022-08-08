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Не по зубам: таролог о возможной войне между Китаем и Тайванем

8 августа 2022, 17:20
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Не по зубам: таролог о возможной войне между Китаем и Тайванем

Нумеролог Владислав Грицай и таролог Константин Дяченко сделали прогнозы относительно того, нападет ли Китай на Тайвань.

Дяченко отметил, что желание доказать, что Тайвань это Китай есть, также как возможности и соперничество.

— Не зря они подтянули все свои силы… Тайвань не простой и навряд ли будет по зубам. Ресурсы Тайваня большие. Мой ответ на вопрос, нападет ли Китай на Тайвань в ближайшие две недели — нет. Имеет возможности, но нет. Будут определенные маневры — ракеты, корабли, но действий до конца не будет, — подчеркнул таролог.

Грицай добавил, что есть демонстрация силы Китая, как некоторых возможностей.

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— Проявления демонстрации силы будет покорена… Реальных действий нет, идеи — громкие и активные. Однозначно, нападения пока не просматривается, — сказал Владислав.

Константин же подытожил и сказал, чего следует ожидать миру от событий, связанных с Китаем.

— Все, что связанно с войной, в мире все поменяет. Мир станет лучше, тьма уйдет, просветление наступит, — подытожил таролог.

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Астрологія Китай Тайвань
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