Нумеролог Владислав Грицай и таролог Константин Дяченко сделали прогнозы относительно того, нападет ли Китай на Тайвань.

Дяченко отметил, что желание доказать, что Тайвань это Китай есть, также как возможности и соперничество.

— Не зря они подтянули все свои силы… Тайвань не простой и навряд ли будет по зубам. Ресурсы Тайваня большие. Мой ответ на вопрос, нападет ли Китай на Тайвань в ближайшие две недели — нет. Имеет возможности, но нет. Будут определенные маневры — ракеты, корабли, но действий до конца не будет, — подчеркнул таролог.

Грицай добавил, что есть демонстрация силы Китая, как некоторых возможностей.

Сейчас смотрят

— Проявления демонстрации силы будет покорена… Реальных действий нет, идеи — громкие и активные. Однозначно, нападения пока не просматривается, — сказал Владислав.

Константин же подытожил и сказал, чего следует ожидать миру от событий, связанных с Китаем.