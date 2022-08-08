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Карта смерті: чи помре Путін протягом цього місяця

8 Серпня 2022, 16:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Карта смерті: чи помре Путін протягом цього місяця

Майстри нумерології й таро – Владислав Грицай і Костянтин Дяченко розповіли, чи помре президент РФ Володимир Путін протягом місяця.

За словами Костянтина, протягом двох тижнів не варто очікувати добрих новин про лідера Росії.

– Здоров’я навряд чи добре, займатися ним треба, і дуже серйозно, – сказав таролог.

Він додав, що життєвий шлях Путіна до кінця року закінчиться позитивно для українців, оскільки він дістав одну із карток смерті.

Зараз дивляться

– Це коли все, що було дуже тяжко, воно закінчилося, – зазначив Дяченко.

Своєю чергою, Грицай додав, що було багато спроб нетрадиційного лікування.

– Думаю, чекаємо на хороші новини. Можливо, десятий місяць, все може статися і раніше, але дізнаємося лише тоді, – зазначив Владислав.

Дяченко погодився з ним і сказав, що, можливо, вже все й сталося, проте про це не хочуть говорити.

– Можливо, що ми дізнаємося про його фізичний відхід через півтора місяця… Ймовірна зміна влади, – підсумував Грицай.

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Теги
Астрологія Володимир Путін Смерть
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