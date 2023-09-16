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Не плануйте багато: гороскоп на 17 вересня 2023 року

16 Вересня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 17 вересня 2023 року віщує добрий час для навчання, розвитку уваги та пам’яті.

За прогнозом університету Нікіфорових, це момент, коли варто займатися профілактикою здоров’я, налагоджувати харчування, почати регулярно приймати вітаміни або БАДи, додати фізичну активність у свої дні. Не просто так восени наш імунітет починає просідати.

Уже зараз Сонце, показник нашої життєвої сили та здоров’я, перебуває у не такому комфортному становищі, як попередній транзит. Через місяць і того більше – воно опиниться у дуже складному положенні, тому не відкладайте турботу про здоров’я.

Події, що відбуваються рано-вранці, до 08:38, можуть знов повторитися у вашому житті. Не плануйте багато на цей день, сил буде не так багато. Проте не варто тільки лежати на дивані, помірна фізична активність стане в пригоді для того, щоб знизити ймовірність конфліктів, яка сьогодні є високою. Для важливого та серйозного день не підходить.

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Згідно з гороскопом на 17.09.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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