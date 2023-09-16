Гороскоп на 17 сентября 2023 года предвещает хорошее время для обучения, развития внимания и памяти.

По прогнозу университета Никифоровых, это момент, когда стоит заниматься профилактикой здоровья, налаживать питание, начать регулярно принимать витамины или БАДы, добавить физическую активность в свои дни. Не просто так осенью наш иммунитет начинает проседать.

Уже сейчас Солнце, показатель нашей жизненной силы и здоровья, находится в не таком комфортном положении, как предыдущий транзит. Через месяц и того больше — оно окажется в очень сложном положении, поэтому не откладывайте заботу о здоровье.

События, происходящие рано утром, до 08:38, могут вновь повториться в вашей жизни. Не планируйте много на этот день, сил будет не так много. Однако не стоит только лежать на диване, умеренная физическая активность пригодится для того, чтобы снизить вероятность конфликтов, которая сегодня высока. Для важного и серьезного день не подходит.

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Согласно гороскопу на 17.09.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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