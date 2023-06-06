Не секрет, що природний супутник Землі, Місяць, впливає на всі живі організми нашої планети і навіть на її природу. Його ритм впливає на припливи й відпливи, тиск повітря, спричиняє зміни температури, вітру та магнітного поля.

Також Місяць впливає і на наш настрій, самопочуття і на те, як ідуть ті чи інші справи. Щоб знати, яка дата для чого сприятлива, необхідно ознайомитися з відповідним календарем.

Факти ICTV склали детальний місячний календар на липень 2023, щоб ви змогли запланувати кожен день другого місяця літа.

Фази Місяця в липні 2023

1-2 липня – Місяць росте.

3 липня – повний Місяць.

4-16 липня – спадний Місяць.

17 липня – новий Місяць.

18-31 липня – Місяць росте.

Місячний астропрогноз на 1 липня

Цей день є можливістю для самоаналізу й вивчення власних помилок. Він може стати джерелом сплеску творчої енергії і сприятливим часом для ділової активності.

Місячний астропрогноз на 2 липня

Позитивний день для різноманітних починань, якщо задумували щось нове – уперед. Ваші пропозиції отримають відгук.

Місячний астропрогноз на 3 липня

Місяць перебуває у фазі повного, а отже, може з’явитися надлишкова імпульсивність у спілкуванні й підвищитися тяга до негативного мислення. Однак і в цього часу є позитивні сторони, особливо для тих, хто збирає трави, оскільки вважається, що в цей момент їхні цілющі властивості максимальні.

Місячний астропрогноз на 4 липня

Цей день характеризується гармонією і рівновагою. Відчувається певна надмірна кількість енергії, яку найкраще використовувати у творчому напрямі або для фізичної активності.

Місячний астропрогноз на 5 липня

Гарний період, щоб переробити всі справи, які відкладали раніше. Вдало минуть розрахунки й укладення договорів.

Місячний астропрогноз на 6 липня

Можливе виникнення проблем, які заберуть сили. Також може різко змінитися настрій.

Місячний астропрогноз на 7 липня

Найкраще провести цей день вдома наодинці. Не варто укладати шлюб або підписувати будь-які інші партнерські угоди.

Місячний астропрогноз на 8 липня

Сприятливий період для відмови від старих звичок і експериментів із чимось новим. У стосунках настає час зближення й романтики на найвищому рівні.

Місячний астропрогноз на 9 липня

Прекрасний період для саморозвитку та самовдосконалення. Можливе спостереження фізичної та творчої активності, у цьому разі – не стримуйте себе.

Місячний астропрогноз на 10 липня

Чудовий час для того, щоб зайнятися побудовою планів на майбутнє. Врахуйте всі свої попередні помилки і вперед! Крім того, це хороший день для завершення вже розпочатих справ.

Місячний астропрогноз на 11 липня

Сьогодні варто проявити обережність і нічого нового не починати. У цей період ви можете бути особливо чутливим і схильним до образ.

Місячний астропрогноз на 12 липня

Нейтральний день, у який точно не варто проявляти грубу силу. Продовжуйте розпочаті справи, займіться здоров’ям.

Місячний астропрогноз на 13 липня

Чудовий день для торгівлі, відряджень, різноманітних поїздок і переїздів. Придивіться до свого стану, оскільки можливе загострення хронічних хвороб.

Місячний астропрогноз на 14 липня

Цей день являє собою складний і критичний період. Рекомендується утриматися від активної діяльності у всіх сферах. Замість цього краще зберегти свою енергію, аніж витратити її на порожні розмови.

Місячний астропрогноз на 15 липня

Є невирішені проблеми? Займіться ними, адже цей період особливо сприятливий для таких справ. Корисним є спілкування зі старшими і мудрішими людьми.

Місячний астропрогноз на 16 липня

Чудовий день для купівлі квартири, машини та чогось іншого більшого. Варто дослухатися до порад партнерів.

Місячний астропрогноз на 17 липня

Несприятливий день, пов’язаний зі зниженням життєвого тонусу організму. Є ймовірність депресивного стану, а тому варто уникати негативних думок.

Місячний астропрогноз на 18 липня

Позитивний день для фізичної активності, тому, якщо давно планували піти на тренування – йдіть. Зверніть увагу на свої негативні якості, щоб реалізувати нові починання.

Місячний астропрогноз на 19 липня

Можливе загострення конфліктів, як на роботі, так і з близькими людьми. Постарайтеся сьогодні уникати спілкування і пригнічуйте негативні емоції.

Місячний астропрогноз на 20 липня

Цей день сприятливий для активного спілкування і торгових операцій. Під час ухвалення рішень слід уникати поверхневих суджень, оскільки виникає схильність до необґрунтованого ризику.

Місячний астропрогноз на 21 липня

Не варто нехтувати власними принципами, оскільки це може поставити хрест на досягненні раніше запланованих починань. Можна зайнятися побудовою планів або чимось новим.

Місячний астропрогноз на 22 липня

Сприятливий день, у який можуть налагодитися різноманітні контакти. У цей період рекомендується розробляти плани і розпочинати нові проєкти. Важливо ретельно зважити й описати плани розвитку нових ідей.

Місячний астропрогноз на 23 липня

Плідний період для ділової активності, але лише в тому разі, якщо ви самоорганізовані й уважні. Нові ідеї можуть отримати відгук від важливих для вас людей.

Місячний астропрогноз на 24 липня

Справи краще відкласти, навіть якщо спливли старі й невирішені завдання. Рушайте у подорож або просто на природу, відпочиньте.

Місячний астропрогноз на 25 липня

Як і в роботі, в особистій сфері настає етап переосмислення нинішніх взаємин і цілком імовірно, виведення їх на найвищий рівень. Швидко виникають нові зв’язки та знайомства.

Місячний астропрогноз на 26 липня

Критичний і несприятливий день. Постарайтеся захистити себе від негативного впливу і будьте обережні, оскільки можливі конфліктні ситуації, які нічого доброго не принесуть.

Місячний астропрогноз на 27 липня

Це сприятливий час для творчості, кохання і духовних пошуків. Усі справи, як важливі, так і менш значущі, просуваються добре. Можливі неприємні події, але вони будуть короткочасними і не завдадуть значної шкоди.

Місячний астропрогноз на 28 липня

Позитивний і енергетично потужний день місячного місяця. Можливе втілення планів і задуманих ідей, які принесуть бажаний результат.

Місячний астропрогноз на 29 липня

Цей день не є особливо сприятливим для любовних та інших міжособистісних стосунків. Імовірність конфліктів і розбіжностей у діловій сфері підвищена.

Місячний астропрогноз на 30 липня

Період самоаналізу й розбирання помилок. У вас буде реальна можливість поліпшити свій авторитет і зміцнити позицію в очах оточення.

Місячний астропрогноз на 31 липня

Прекрасний час для різноманітних починань.