Не секрет, что естественный спутник Земли, Луна, влияет на все живые организмы нашей планеты и даже на ее природу. Ее ритм влияет на приливы и отливы, давление воздуха, вызывает изменения температуры, ветра и магнитного поля.

Также Луна влияет и на наше настроение, самочувствие, а также на то, как идут те или иные дела. Чтобы знать, какая дата для чего благоприятна, необходимо ознакомиться с соответствующим календарем.

Факты ICTV составили детальный лунный календарь на июль 2023, чтобы вы смогли запланировать каждый день второго месяца лета.

Фазы Луны в июле 2023

1-2 июля — растущая Луна.

— растущая Луна. 3 июля — полная Луна.

— полная Луна. 4-16 июля — убывающая Луна.

— убывающая Луна. 17 июля — новая Луна.

— новая Луна. 18-31 июля — растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 июля

Этот день представляет собой возможность для самоанализа и изучения собственных ошибок. Он может стать источником всплеска творческой энергии и благоприятным временем для деловой активности.

Лунный астропрогноз на 2 июля

Положительный день для разнообразных начинаний, если задумывали что-то новое — вперед. Ваши предложения получат отклик.

Лунный астропрогноз на 3 июля

Луна находится в фазе полной, а значит, может появиться избыточная импульсивность в общении и повыситься тяга к негативному мышлению. Однако и у этого времени есть положительные стороны, особенно для тех, кто собирает травы, поскольку считается, что в этот момент их целебные свойства максимальны.

Лунный астропрогноз на 4 июля

Этот день характеризуется гармонией и равновесием. Чувствуется некоторое избыточное количество энергии, которое лучше всего использовать в творческом направлении или для физической активности.

Лунный астропрогноз на 5 июля

Хороший период, чтобы переделать все дела, который откладывали ранее. Удачно пройдут расчеты и заключение договоров.

Лунный астропрогноз на 6 июля

Возможно возникновение проблем, которые заберут силы. Также может резко измениться настроение.

Лунный астропрогноз на 7 июля

Лучше всего провести этот день дома наедине. Не стоит заключать брак или подписывать какие-либо другие партнерские соглашения.

Лунный астропрогноз на 8 июля

Благоприятный период для отказа от старых привычек и экспериментов с чем-то новым. В отношениях наступает время сближения и романтики на высоком уровне.

Лунный астропрогноз на 9 июля

Прекрасный период для саморазвития и самосовершенствования. Возможно наблюдение физической и творческой активности, в этом случае — не сдерживайте себя.

Лунный астропрогноз на 10 июля

Отличное время для того, чтобы заняться построением планов на будущее. Учтите все свои предыдущие ошибки – и дерзайте! Кроме того, это хороший день для завершения уже начатых дел.

Лунный астропрогноз на 11 июля

Сегодня строит проявить осторожность и ничего нового не начинать. В этот период вы можете быть особенно чувствительным и склонным к обидам.

Лунный астропрогноз на 12 июля

Нейтральный день, в который точно не стоит проявлять грубую силу. Продолжайте начатые дела, займитесь здоровьем.

Лунный астропрогноз на 13 июля

Прекрасный день для торговли, командировок, разнообразных поездок и переездов. Присмотритесь к своему состоянию, поскольку возможно обострение хронических болезней.

Лунный астропрогноз на 14 июля

Этот день представляет собой сложный и критический период. Рекомендуется воздержаться от активной деятельности во всех областях. Вместо этого, лучше сохранить свою энергию, нежели потратить ее на пустые разговоры.

Лунный астропрогноз на 15 июля

Есть неразрешенные проблемы? Займитесь ими, ведь этот период особо положителен для таких дел. Полезно общение со старшими и более мудрыми людьми.

Лунный астропрогноз на 16 июля

Отличный день для покупки квартиры, машины и чего-то другого более крупного. Стоит прислушаться к советам партнеров.

Лунный астропрогноз на 17 июля

Неблагоприятный день, связанный со снижением жизненного тонуса организма. Есть вероятность депрессивного состояния, а потому стоит избегать негативных мыслей.

Лунный астропрогноз на 18 июля

Положительный день для физической активности, поэтому, если давно планировали пойти на тренировки — идите. Обратите внимание на свои негативные качества, чтобы реализовать новые начинания.

Лунный астропрогноз на 19 июля

Возможно обострение конфликтов, как на работе, так и с близкими людьми. Постарайтесь сегодня избегать общения и подавляйте негативные эмоции.

Лунный астропрогноз на 20 июля

Данный день благоприятен для активного общения и торговых операций. При принятии решений следует избегать поверхностных суждений, поскольку возникает склонность к необоснованному риску.

Лунный астропрогноз на 21 июля

Не стоит пренебрегать собственными принципами, поскольку это может поставить крест на достижении ранее запланированных начинаний. Можно заняться построением планов или чем-то новым.

Лунный астропрогноз на 22 июля

Благоприятный день, в который могут наладиться разнообразные контакты. В этот период рекомендуется разрабатывать планы и приступать к новым проектам. Важно тщательно взвесить и описать планы развития новых идей.

Лунный астропрогноз на 23 июля

Плодотворный период для деловой активности, но лишь в том случае, если вы самоорганизованны и внимательны. Возникшие идеи могут получить отклик от важных для вас людей.

Лунный астропрогноз на 24 июля

Дела лучше отложить, даже если всплыли старые и неразрешенные задачи. Отправьтесь в путешествие или просто на природу, отдохните.

Лунный астропрогноз на 25 июля

Как и в работе, в личной сфере настает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и вполне вероятно, вывод их на наиболее высокий уровень. Быстро возникают новые связи и знакомства.

Лунный астропрогноз на 26 июля

Критический и неблагоприятный день. Постарайтесь оградить себя от негативного влияния и будьте осторожны, поскольку возможны конфликтные ситуации, которые ничего хорошего не принесут.

Лунный астропрогноз на 27 июля

Это благоприятное время для творчества, любви и духовных поисков. Все дела, как важные, так и менее значимые, продвигаются хорошо. Возможны неприятные события, но они будут кратковременными и не причинят значительного вреда.

Лунный астропрогноз на 28 июля

Позитивный и энергетически мощный день лунного месяца. Возможно воплощение планов и задуманных идей, которые принесут желаемый результат.

Лунный астропрогноз на 29 июля

Этот день не является особенно благоприятным для любовных и других межличностных отношений. Вероятность конфликтов и разногласий в деловой сфере повышена.

Лунный астропрогноз на 30 июля

Период самоанализа и разборок ошибок. У вас будет реальная возможность улучшить свой авторитет и укрепить позицию в глазах окружающих.

Лунный астропрогноз на 31 июля

Прекрасное время для разнообразных начинаний.