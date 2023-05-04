Червень – перший місяць літа. Природа зараз у самому розквіті сил, а крім спекотних днів на все живе впливатиме й місячна активність. Будуть як сприятливі, так і несприятливі дні, тож до них краще підготуватися заздалегідь.

Не секрет, що супутник Землі може змінити настрій і навіть самопочуття за лічені дні. Несподіваний приплив сил, низка невдач або впевненість у собі – на все це може впливати Місяць.

Факти ICTV склали детальний місячний календар на червень 2023 для планування всього літнього місяця щодня.

Фази Місяця в червні 2023

1-3 червня – Місяць росте.

4 червня – повний Місяць.

5-17 червня – спадний Місяць.

18 червня – новий Місяць.

19-30 червня – Місяць росте.

Місячний астропрогноз на 1 червня

Червень почнеться зі сприятливого дня – можна сміливо братися за нові починання, а також закінчувати складні справи.

Місячний астропрогноз на 2 червня

Нейтральний день, у який потрібно зосередити свою увагу на трудовій діяльності. Також позитивно позначаться на загальному самопочутті фізичні навантаження.

Місячний астропрогноз на 3 червня

Нейтральний день, але не ведіться на спокуси. Дуже велика ймовірність ускладнення стосунків із близьким оточенням.

Місячний астропрогноз на 4 червня

Досить гармонійний день. Не вдавайтеся до крайнощів – і доба мине дуже вдало.

Місячний астропрогноз на 5 червня

Сприятливий день – можна сміливо братися за будь-які справи. На подив, завдання виконуватимуться легко та швидко.

Місячний астропрогноз на 6 червня

Багато хто відчує приплив енергії з самого ранку, але на вирішення справ і завдань може піти вся сила. Сконцентруйтеся на важливих справах.

Місячний астропрогноз на 7 червня

Цей час ідеально підходить для будь-якої розумової і творчої діяльності. Приділіть цей день саморозвитку, з’явиться шанс поглянути на світ з іншого боку.

Місячний астропрогноз на 8 червня

Сприятливий день, але від зміни настрою ніхто не застрахований. Зробіть так, щоб нікому цього дня не нашкодити негативом, якщо він оселиться у вашій голові.

Місячний астропрогноз на 9 червня

Ще один вдалий день. Займіться реорганізацією і просто сконцентруйте свою увагу на побудові бізнес-зв’язків і відносин.

Місячний астропрогноз на 10 червня

Краще витратити цей час на активний відпочинок, захопливу подорож, або присвятити себе мистецтву. Якщо є можливість відпочити, докладіть для цього зусиль.

Місячний астропрогноз на 11 червня

Досить суперечливий період. Аналізуйте слова колег і не ведіться на провокації.

Місячний астропрогноз на 12 червня

Важливі переговори або укладення договорів можуть бути зірвані буквально через дурниці. Несприятливий день для угод – краще їх перенести.

Місячний астропрогноз на 13 червня

Краще відкласти справи, які вимагають точності й продуманості. Якщо не прорахувати дрібницю, то проблем може помітно додатися.

Місячний астропрогноз на 14 червня

Гарний день для важливих справ – це стосується як банківських операцій, так і угод із нерухомістю. Якщо зробити все правильно, то прибуток сам збільшиться.

Місячний астропрогноз на 15 червня

Дуже сприятливий день. Можна робити все, що тільки заманеться – від занять спортом до прибирання. Нові справи будуть успішними, як і доведення до кінця старих завдань.

Місячний астропрогноз на 16 червня

Ще один сприятливий день. Можна зайнятися будь-якими фінансовими операціями або угодами з цінними паперами.

Місячний астропрогноз на 17 червня

Нейтральний день, під час якого потрібно сконцентруватися на роботі. Утім, не намагайтеся виконувати відразу кілька завдань – проявіть посидючість.

Місячний астропрогноз на 18 червня

Малоефективний день як для особистісного зростання, так і для роботи в колективі. Просто проживіть цей день і зарядіться енергією під час відпочинку.

Місячний астропрогноз на 19 червня

Сприятливий день для всіх починань. Також рекомендується зайнятися духовною частиною свого життя.

Місячний астропрогноз на 20 червня

Нейтральний день, але з можливими нападами агресії. Не поспішайте з’ясовувати стосунки з близькими чи колегами по роботі.

Місячний астропрогноз на 21 червня

Багатьох людей тягне до спілкування і розваг. Проте не ведіться на азарт та інші спокуси, інакше наслідки можуть розчарувати.

Місячний астропрогноз на 22 червня

Астрологи не рекомендують займатися важливими фінансовими справами. Якщо є можливість, зробіть день вихідним для себе.

Місячний астропрогноз на 23 червня

Один із найсприятливіших днів. Якщо інтуїція вказуватиме на одне з рішень – сміливо дотримуйтеся цього відчуття.

Місячний астропрогноз на 24 червня

Успішні будь-які банківські операції та операції з нерухомістю. Можна впевнено вирішувати великі справи з грошима.

Місячний астропрогноз на 25 червня

Сприятливий день для всіх починань. У цей період рекомендовано будувати плани і розпочинати нові проєкти – успіх гарантовано.

Місячний астропрогноз на 26 червня

Найсприятливіший час для різного роду починань. Продовжуйте з упевненістю розвивати свої ідеї.

Місячний астропрогноз на 27 червня

Критичний день. Потрібно бути готовим до боротьби з лестощами й обманом. Фільтруйте слова, які чутимете від колег по роботі.

Місячний астропрогноз на 28 червня

Сприятливий період для творчості, кохання і духовних пошуків час. Неприємних ситуацій не очікується.

Місячний астропрогноз на 29 червня

Останній сприятливий день місяця. Приділіть увагу фізичним навантаженням, а на роботі не намагайтеся догодити всім.

Місячний астропрогноз на 30 червня

Останній день місяця буде нейтральним. Проведіть його в очікуванні нового, адже сили за останні 30 днів уже закінчуються.