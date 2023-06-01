Гороскоп на 2 червня 2023 року попереджає про непросту енергетику дня. Більше вдаватиметься рутина і повсякденне. Але енергії буде багато, тож добре активно її вкладати в поточні проєкти та справи. Паралельно звіряйтеся зі своїми короткостроковими та довгостроковими цілями.

За прогнозом університету Нікіфорових, 2 червня добре навести лад у своєму гардеробі, прикрасах і косметиці, викинути чи віддати непотрібні предмети або просто систематизувати. Заодно оцініть, як багато прекрасних речей у вас є вже зараз.

Не найкращий момент для перших побачень чи значних розмов зі своїми коханими, швидше за все, результату не буде, а розчарування та претензії цілком можливі.

Згідно з гороскопом на 02.06.2023, у цей день:

можна до 10:18 – одягати новий одяг, обрізати нігті та стригти волосся;

сприятливо після 10:18 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо весь день – розпочинати подорож.

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