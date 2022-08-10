Повний місяць – час, коли ваші бажання можуть стати реальністю, стверджує ясновидиця з Азербайджану, переможниця 21 сезону Битви екстрасенсів на телеканалі СТБ, Жаля Алекперова.

Енергетика цього періоду може наповнити вас впевненістю та рішучістю, тому зробити впевнений крок назустріч висоті, яку ви намітили, буде нескладно. На що звернути увагу і як отримати максимальну користь від повного місяця 12 серпня, Жаля розповіла у гороскопі для кожного знаку зодіаку.

Овни

У період повні Овнам варто уважніше ставитися до підказок, які дає інтуїція. Зараз ваше шосте почуття буде особливо сильним і допоможе вибрати найлегший і найкоротший шлях до мрії.

Зараз дивляться

Тельці

У цей час Тельці зможуть не лише згенерувати вдалі ідеї, а й взятися за їхню реалізацію. Головне при цьому – не лінуватися та не відкладати свій творчий порив.

Близнюки

У цей період Близнюки зможуть легко впоратися з тими перешкодами на своєму шляху, які раніше видавались непереборними. У вашому оточенні знайдуться люди, які підтримають і зможуть дати хорошу пораду. Дослухайтеся до неї.

Раки

Ракам слід уважніше поставитися до свого здоров’я. Зараз у вас є всі шанси дати бій своїм хронічним недугам або позбутися шкідливих звичок. Не проґавте таку можливість.

Леви

Повний місяць може виявитися досить конфліктним періодом для Левів. Представникам знаку важко триматиме свої емоції під контролем. Щоб не зіткнутися із затяжними сварками, намагайтеся перемикати увагу. Хобі чи творча діяльність допоможе вам виплеснути негатив.

Діви

Цей період для Дів – час прийняття себе. Зараз ви зможете по-іншому подивитися на допущені раніше помилки та промахи та почати рухатися далі. Порада зірок – більше проводити часу наодинці зі своїми думками. Це допоможе вам визначитись у важливих речах.

Терези

Для Терезів період повного місяця – вдалий час, щоб отримати прибуток. Зараз вам може надходити багато вигідних пропозицій. Намагайтеся бути активнішими, щоб не втратити можливості покращити свій добробут.

Скорпіони

У цей період Скорпіони можуть зациклитися на песимістичних думках. Порада зірок – більше вірити у себе. Якщо зможете переконати себе в тому, що ваші починання будуть успішними, так обов’язково й станеться.

Стрільці

Повний місяць для Стрільців – вдалий час, щоб виправити колишні помилки і попрацювати над собою. Головне при цьому – не боятися тих починань, де раніше був негативний досвід.

Козероги

Цей час подарує Козерогом чимало вдалих шансів, щоб досягти успіху у професійній сфері діяльності. Єдина умова при цьому – не провокувати конфлікти з людьми навколо. Суперечки та з’ясування стосунків не підуть вам на користь і навіть можуть зіпсувати вашу репутацію.

Водолії

У цей період зірки обіцяють Водоліям романтику. Сімейні представники знаку зможуть легко улагодити давні розбіжності з партнером та зробити стосунки гармонійнішими. Самотні ж Водолії можуть зустріти своє кохання.

Риби

Не варто поспішати приймати серйозні рішення. Зараз ваші емоції будуть працювати проти вас, підштовхуючи до хибних висновків про події, що відбуваються. А тому в складних ситуаціях, де потрібно зробити вибір, зовсім не зайвою буде порада близької людини.