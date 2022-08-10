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Не ленитесь и слушайте интуицию: гороскоп на полнолуние 12 августа от Жали Алекперовой

10 августа 2022, 15:30
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Не лінуйтеся і слухайте інтуїцію: гороскоп на повний місяць 12 серпня від Жалі Алекперової

Полнолуние — время, когда ваши желания могут стать реальностью, утверждает ясновидящая из Азербайджана, победительница 21 сезона Битвы экстрасенсов на телеканале СТБ, Жаля Алекперова.

Энергетика этого периода может наполнить вас уверенностью и решительностью, так что сделать уверенный шаг навстречу высоте, которую вы наметили, будет несложно. На что обратить внимание и как извлечь максимальную пользу от полнолуния 12 августа, Жаля рассказала в гороскопе для каждого знака зодиака.

  • Овны

В период полнолуниях Овнам стоит внимательнее относиться к подсказкам, которые дает интуиция. Сейчас ваше шестое чувство будет особенно сильным и поможет выбрать самый легкий и короткий путь к мечте.

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  • Тельцы

В это время Тельцы смогут не только сгенерировать удачные идеи, но и взяться за их реализацию. Главное при этом — не лениться и не откладывать свой творческий порыв.

  • Близнецы

В этот период Близнецы смогут легко справиться с теми преградами на своем пути, которые раньше казались им непреодолимыми. В вашем окружении найдутся люди, которые окажут поддержку и смогут дать хороший совет. Прислушайтесь к нему.

  • Раки

Ракам нужно внимательнее отнестись к своему здоровью. Сейчас у вас есть все шансы дать бой своим хроническим недугам или избавиться от вредных привычек. Не упустите такую возможность.

  • Львы

Полнолуние может оказаться достаточно конфликтным периодом для Львов. Представителям знака тяжело будет держать свои эмоции под контролем. Чтобы не столкнуться с затяжными ссорами, старайтесь переключать внимание. Хобби или творческая деятельность поможет вам выплеснуть негатив.

  • Девы

Этот период для Дев — время принятия себя. Сейчас вы сможете по-другому посмотреть на совершенные ранее ошибки и промахи и начать двигаться дальше. Совет звезд — больше проводить времени наедине со своими мыслями. Это поможет вам определиться в важных вещах.

  • Весы

Для Весов период полнолуния — удачное время, чтобы получить прибыль. Сейчас вам может поступать немало выгодных предложений. Постарайтесь быть активнее, чтобы не упустить возможность улучшить свое благосостояние.

  • Скорпионы

В этот период Скорпионы могут чересчур зациклиться на пессимистичных мыслях. Совет звезд — больше верить в себя. Если сможете переубедить себя в том, что ваши начинания будут успешными, так обязательно и произойдет.

  • Стрельцы

Полнолуние для Стрельцов — удачное время, чтобы исправить былые ошибки и поработать над собой. Главное при этом — не бояться тех начинаний, в которых у вас ранее был негативный опыт.

  • Козероги

Это время подарит Козерогом немало удачных шансов, чтобы преуспеть в профессиональной сфере деятельности. Единственное условие при этом — не провоцировать конфликты с окружающими. Споры и выяснения отношений не пойдут вам на пользу и даже могут навредить вашей репутации.

  • Водолеи

В этот период звезды сулят Водолеям романтику. Семейные представители знака смогут легко уладить давние разногласия с партнером и сделать отношения более гармоничными. Одинокие же Водолеи могут встретить свою любовь.

  • Рыбы

Не стоит торопиться в принятии серьезных решений. Сейчас ваши эмоции будут работать против вас, подталкивая к ложным выводам о происходящих событиях. А потому в сложных ситуациях, где нужно сделать выбор, вовсе не лишним будет совет близкого человека.

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