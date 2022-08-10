Полнолуние — время, когда ваши желания могут стать реальностью, утверждает ясновидящая из Азербайджана, победительница 21 сезона Битвы экстрасенсов на телеканале СТБ, Жаля Алекперова.

Энергетика этого периода может наполнить вас уверенностью и решительностью, так что сделать уверенный шаг навстречу высоте, которую вы наметили, будет несложно. На что обратить внимание и как извлечь максимальную пользу от полнолуния 12 августа, Жаля рассказала в гороскопе для каждого знака зодиака.

Овны

В период полнолуниях Овнам стоит внимательнее относиться к подсказкам, которые дает интуиция. Сейчас ваше шестое чувство будет особенно сильным и поможет выбрать самый легкий и короткий путь к мечте.

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Тельцы

В это время Тельцы смогут не только сгенерировать удачные идеи, но и взяться за их реализацию. Главное при этом — не лениться и не откладывать свой творческий порыв.

Близнецы

В этот период Близнецы смогут легко справиться с теми преградами на своем пути, которые раньше казались им непреодолимыми. В вашем окружении найдутся люди, которые окажут поддержку и смогут дать хороший совет. Прислушайтесь к нему.

Раки

Ракам нужно внимательнее отнестись к своему здоровью. Сейчас у вас есть все шансы дать бой своим хроническим недугам или избавиться от вредных привычек. Не упустите такую возможность.

Львы

Полнолуние может оказаться достаточно конфликтным периодом для Львов. Представителям знака тяжело будет держать свои эмоции под контролем. Чтобы не столкнуться с затяжными ссорами, старайтесь переключать внимание. Хобби или творческая деятельность поможет вам выплеснуть негатив.

Девы

Этот период для Дев — время принятия себя. Сейчас вы сможете по-другому посмотреть на совершенные ранее ошибки и промахи и начать двигаться дальше. Совет звезд — больше проводить времени наедине со своими мыслями. Это поможет вам определиться в важных вещах.

Весы

Для Весов период полнолуния — удачное время, чтобы получить прибыль. Сейчас вам может поступать немало выгодных предложений. Постарайтесь быть активнее, чтобы не упустить возможность улучшить свое благосостояние.

Скорпионы

В этот период Скорпионы могут чересчур зациклиться на пессимистичных мыслях. Совет звезд — больше верить в себя. Если сможете переубедить себя в том, что ваши начинания будут успешными, так обязательно и произойдет.

Стрельцы

Полнолуние для Стрельцов — удачное время, чтобы исправить былые ошибки и поработать над собой. Главное при этом — не бояться тех начинаний, в которых у вас ранее был негативный опыт.

Козероги

Это время подарит Козерогом немало удачных шансов, чтобы преуспеть в профессиональной сфере деятельности. Единственное условие при этом — не провоцировать конфликты с окружающими. Споры и выяснения отношений не пойдут вам на пользу и даже могут навредить вашей репутации.

Водолеи

В этот период звезды сулят Водолеям романтику. Семейные представители знака смогут легко уладить давние разногласия с партнером и сделать отношения более гармоничными. Одинокие же Водолеи могут встретить свою любовь.

Рыбы

Не стоит торопиться в принятии серьезных решений. Сейчас ваши эмоции будут работать против вас, подталкивая к ложным выводам о происходящих событиях. А потому в сложных ситуациях, где нужно сделать выбор, вовсе не лишним будет совет близкого человека.