Не найкращий час для подорожі: гороскоп на 29 червня 2023 року

Гороскоп на 29 червня 2023 року обіцяє доволі непогану енергетику майже до полудня. У ній є м’якість і гнучкість, сила діяти і досягати необхідного, долати складнощі, що трапляються на шляху. Можуть виникати непрості ситуації, які провокуватимуть агресію та аутоагресію.

За прогнозом університету Нікіфорових, після полудня переважають уже зовсім інші енергії, цей час підійде для того, щоб перевірити ваші цілі, подумати, чи немає занадто великої концентрації на них, що в результаті може вас спустошувати.

Згідно з гороскопом на 29.06.2023, цього дня:

сприятливо до 13:58 – обрізати нігті та стригти волосся, розпочинати подорож;

несприятливо після 13:58 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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