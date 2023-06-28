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Не лучшее время для путешествия: гороскоп на 29 июня 2023 года

28 июня 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 июня 2023 года обещает довольно неплохую энергетику почти до полудня. В ней есть мягкость и гибкость, сила действовать и достигать необходимого, преодолевать сложности, встречающиеся на пути. Могут возникать непростые ситуации, которые будут провоцировать агрессию и аутоагрессию.

По прогнозу университета Никифоровых, после полудня преобладают уже совсем другие энергии, это время подойдет для того, чтобы проверить ваши цели, подумать, нет ли слишком большой концентрации на них, что в результате может вас опустошать.

Согласно гороскопу на 29.06.2023, в этот день:

  • благоприятно до 13:58 — обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие;
  • неблагоприятно после 13:58 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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