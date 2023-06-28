Не лучшее время для путешествия: гороскоп на 29 июня 2023 года

Гороскоп на 29 июня 2023 года обещает довольно неплохую энергетику почти до полудня. В ней есть мягкость и гибкость, сила действовать и достигать необходимого, преодолевать сложности, встречающиеся на пути. Могут возникать непростые ситуации, которые будут провоцировать агрессию и аутоагрессию.

По прогнозу университета Никифоровых, после полудня преобладают уже совсем другие энергии, это время подойдет для того, чтобы проверить ваши цели, подумать, нет ли слишком большой концентрации на них, что в результате может вас опустошать.

Согласно гороскопу на 29.06.2023, в этот день:

благоприятно до 13:58 — обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие;

неблагоприятно после 13:58 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год