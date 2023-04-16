Гороскоп на 17 квітня 2023 року радить стежити, з ким і на які теми ви сьогодні спілкуєтеся. Це ще довго залишатиметься у вашій підсвідомості та впливатиме на вас, тож нехай будуть приємні люди та розмови, що наповнюють.

За прогнозом університету Нікіфорових, у робочих питаннях 17 квітня не варто керуватися лише емоціями, чітко окреслюйте свої межі. Не вимагайте надто багато від себе, спирайтеся на структурність, дисципліну, мудрість, не піддавайтеся на провокації.

Не дивуйтеся, якщо навколишні, навіть найближчі, проявлять сьогодні себе не з кращого боку – це не означає, що вони такі й лише такі назавжди. Всі ми маємо темні сторони, ми всі не ідеальні.

Згідно з гороскопом на 17.04.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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