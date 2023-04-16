Гороскоп на 17 апреля 2023 года советует следить, с кем и на какие темы вы сегодня общаетесь. Это еще долго будет оставаться в вашем подсознании и влиять на вас, поэтому пусть будут приятные люди и наполняющие разговоры.

По прогнозу университета Никифоровых, в рабочих вопросах 17 апреля не стоит идти на поводу эмоций, четко очерчивайте свои границы. Не требуйте слишком много от себя, опирайтесь на структурность, дисциплину, мудрость, не поддавайтесь на провокации.

Не удивляйтесь, если окружающие, даже самые близкие, проявят сегодня себя не с лучшей стороны — это не значит, что они такие и только такие навсегда. У всех нас есть темные стороны, мы все не идеальны.

Согласно гороскопу на 17.04.2023, в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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