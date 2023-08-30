У вересні існує велика ймовірність подій, спрямованих на дестабілізацію і виведення українців із рівноваги. Особливо складними будуть початок і кінець місяця.

Яким буде 1 вересня для України, які міста стоять перед підвищеним ризиком і на що варто звернути увагу, ексклюзивно Фактам ICTV розповів таролог та екстрасенс Віктор Литовський.

– У цей час можуть співіснувати як негативні, так і позитивні події, які одночасно впливатимуть практично на всю Україну. Вересень нагадуватиме нам про ваги, які постійно перебувають у динаміці та намагаються переважити одна одну, – переконаний Литовський.

За його словами, через міцно встановлену водну енергію у вересні в небезпеці можуть опинитися Одеса та Херсон. Втім, небезпека та загроза не пов’язані з водою безпосередньо – водна енергія намагається неначе запобігти негативним ситуаціям і обнулити їх та наслідки.

Київ, Запоріжжя і Дніпро також перебувають під ризиком.

Захід України може зіткнутися з небезпечними діями окупантів. Карти Мудрість і Молодість свідчать про ймовірні спроби окупантів дестабілізувати ситуацію, пов’язану з навчальним процесом, особливо в перші дні вересня. Крім шкіл, це може також вплинути на інші освітні установи.

Перевернуті карти Колісниці та Сили говорять про можливі негативні ситуації на транспортних вузлах, залізничних сполученнях і логістичних центрах.

Попри це, розклад на картах Таро показує, що Україна здатна впоратися з негативними впливами та вийти з ситуації з мінімальними втратами. Прогноз також наголошує на можливих ракетних ударах як вдень, так і вночі, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Чи будуть масштабні провокації 1 вересня 2023 року

Перевернуті карти Десятки кубків і Трійки кубків свідчать про велику ймовірність провокацій на День знань.

Початок навчального року також пов’язаний з картами, які транслюють не тільки загрозу та підступні дії з боку окупантів, а й трансформацію моментів щодо навчального процесу загалом. Початок вересня для України буде часом змін і викликів.

Новий навчальний сезон супроводжується певною невизначеністю і потенційними ризиками, а карта Десятки мечів говорить про завершення ситуацій і перехід до нового етапу.

Карта Зради підкреслює важливість і необхідність бути пильними та обережними, щоб уникнути обману та пасток. Карти Вежа, Сімка мечів і Трійка мечів вказують на можливі збурення у навчальному середовищі, несподівані зміни та приховані загрози.

Карти Таро також попереджають про можливі спроби дестабілізувати ситуацію, зокрема й на окупованих територіях. Важливо зберігати пильність, уважність до потенційних загроз та одночасно прагнути до мінімізації негативних наслідків.