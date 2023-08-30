В сентябре существует большая вероятность событий, направленных на дестабилизацию и выведение украинцев из равновесия. Особенно сложными будут начало и конец месяца.

Каким будет 1 сентября для Украины, какие города стоят перед повышенным риском и на что стоит обратить внимание, эксклюзивно Фактам ICTV рассказал таролог и экстрасенс Виктор Литовский.

— В это время могут сосуществовать как негативные, так и позитивные события, которые одновременно будут влиять практически на всю Украину. Сентябрь будет напоминать нам о весах, которые постоянно находятся в динамике и пытаются перевесить друг друга, — убежден Литовский.

По его словам, из-за прочно установленной водной энергии в сентябре в опасности могут оказаться Одесса и Херсон. Впрочем, опасность и угроза не связаны с водой непосредственно — водная энергия пытается как бы предотвратить негативные ситуации и обнулить их и последствия.

Киев, Запорожье и Днепр также находятся под риском.

Запад Украины может столкнуться с опасными действиями оккупантов. Карты Мудрость и Молодость свидетельствуют о вероятных попытках оккупантов дестабилизировать ситуацию, связанную с учебным процессом, особенно в первые дни сентября. Кроме школ, это может также повлиять на другие образовательные учреждения.

Перевернутые карты Колесницы и Силы говорят о возможных негативных ситуациях на транспортных узлах, железнодорожных сообщениях и логистических центрах.

Несмотря на это, расклад на картах Таро показывает, что Украина способна справиться с негативными влияниями и выйти из ситуации с минимальными потерями. Прогноз также отмечает возможные ракетные удары как днем, так и ночью, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Будут ли масштабные провокации 1 сентября 2023 года

Перевернутые карты Десятки кубков и Тройки кубков свидетельствуют о большой вероятности провокаций на День знаний.

Начало учебного года также связано с картами, которые транслируют не только угрозу и коварные действия со стороны оккупантов, но и трансформацию моментов относительно учебного процесса в целом. Начало сентября для Украины будет временем изменений и вызовов.

Новый учебный сезон сопровождается некой неопределенностью и потенциальными рисками, а карта Десятки мечей говорит о завершении ситуаций и переходе к новому этапу.

Карта Предательства подчеркивает важность и необходимость быть бдительными и осторожными, чтобы избежать обмана и ловушек. Карты Башня, Семерка мечей и Тройка мечей указывают на возможные беспокойства в учебной среде, неожиданные изменения и скрытые угрозы.

Карты Таро также предупреждают о возможных попытках дестабилизировать ситуацию, в том числе на оккупированных территориях. Важно сохранять бдительность, внимательность к потенциальным угрозам и одновременно стремиться к минимизации негативных последствий.