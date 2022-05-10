Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 11 травня 2022 - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 11 травня радить не брати гроші у борг і присвятити час переговорам та зустрічам.

11 травня буде днем зі сприятливою енергетикою, та все ж найкраща його частина починається з 16.55, запевняє астролог Дмитро Вартанян.

Сьогодні добре займатися інтелектуальною працею, працювати з інформацією та вивчати іноземні мови.

У першій половині дня можна вирішувати питання пов’язані з транспортом, здійснювати покупки для свого бізнесу. Але не варто брати гроші у борг або оформляти кредит.

Друга половина дня після 16.55 сприятлива у всіх відношеннях. Це гарний час для зустрічей і переговорів, для поїздок і покупок, а також для початку нових справ або проектів.

Сприятливий час для переїзду в новий будинок, для роботи над довгограючими планами та проектами. Все, чим ви будете займатися в цей час, у майбутньому принесе хороший стійкий результат.

Будьте сьогодні гнучкими у спілкуванні та у своїх поглядах, якщо перед вами стоїть завдання переконати співрозмовника, то використовуйте силу логіки, засновану на фактах.

Середа – день легкого та товариського Меркурія. Одяг зеленого кольору посилить упевненість у собі, а значить і прихильність навколишніх до вас.