Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Астрологія

Не берите деньги в долг и будьте гибкими: гороскоп на 11 мая

11 мая 2022, 00:05
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 11 травня 2022 - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 11 мая советует не брать деньги в долг и посвятить время переговорам и встречам.

11 мая будет днем с благоприятной энергетикой, но все же лучшая его часть начинается с 16.55, уверяет астролог Дмитрий Вартанян.

Сегодня хорошо заниматься интеллектуальным трудом, работать с информацией и изучать иностранные языки.

В первой половине дня можно решать вопросы связанные с транспортом, совершать покупки для своего бизнеса. Но не стоит брать деньги в долг или оформлять кредит.

Вторая половина дня после 16.55 благоприятна во всех отношениях. Это хорошее время для встреч и переговоров, для поездок и покупок, а так же для начала новых дел или проектов.

Благоприятное время для переезда в новый дом, для работы над долгоиграющими планами и проектами. Все, чем вы будете заниматься в это время, в будущем принесет хороший устойчивый результат.

Будьте сегодня гибкими в общении и в своих взглядах, если перед вами стоит задача переубедить собеседника, то используйте силу логики основанную на фактах.

Среда — день легкого и общительного Меркурия. Одежда зеленого цвета усилит уверенность в себе, а значит и расположение окружающих к вам.

Читайте также:
Коли закінчиться війна в Україні 2022Когда закончится война в Украине и вернется Крым и Донбасс: астролог назвал самые “горячие” даты

Теги
Гороскоп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь