Гороскоп на 11 мая советует не брать деньги в долг и посвятить время переговорам и встречам.

11 мая будет днем с благоприятной энергетикой, но все же лучшая его часть начинается с 16.55, уверяет астролог Дмитрий Вартанян.

Сегодня хорошо заниматься интеллектуальным трудом, работать с информацией и изучать иностранные языки.

В первой половине дня можно решать вопросы связанные с транспортом, совершать покупки для своего бизнеса. Но не стоит брать деньги в долг или оформлять кредит.

Вторая половина дня после 16.55 благоприятна во всех отношениях. Это хорошее время для встреч и переговоров, для поездок и покупок, а так же для начала новых дел или проектов.

Благоприятное время для переезда в новый дом, для работы над долгоиграющими планами и проектами. Все, чем вы будете заниматься в это время, в будущем принесет хороший устойчивый результат.

Будьте сегодня гибкими в общении и в своих взглядах, если перед вами стоит задача переубедить собеседника, то используйте силу логики основанную на фактах.

Среда — день легкого и общительного Меркурия. Одежда зеленого цвета усилит уверенность в себе, а значит и расположение окружающих к вам.