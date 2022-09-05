У Стародавньому Єгипті до котів було поважне ставлення, а в Середньовіччі – навпаки, їх боялися.
Однак у наші дні багатьом людям неможливо уявити своє життя без цих домашніх улюбленців.
Сон із пухнастиком – улюблена частина дня багатьох українців. Та існує багато думок про те, чому спати із кішкою – погана ідея. Читайте матеріал про те, чому не можна спати з котом, на Фактах ICTV.
Існує думка, що кішка – магічне створіння, з сильною енергетикою та міццю. Якщо ви уважно поспостерігаєте за цією твариною, зрозумієте, що багато речей вона робить у вашій домівці не просто так. Яке б місце вона не обрала, що б не накоїла, робить вона все це із певною метою. Іноді – не з найдобрішою.
Чому не можна спати з котом
- Коти часто переносять різноманітні захворювання – від інфекційних до паразитарних. Якщо дуже хочеться лягти в ліжко з пухнастиком, необхідно, аби він був чистий, щеплений, проглистований.
- Якщо у вас – немовля, слідкуйте за тим, аби кішка не пошкрябала та не завдала іншої шкоди дитині. Також кішка може заразити новонародженого різноманітними бактеріями.
- Якщо ви алергик, вам необхідно здати відповідні алергічні аналізи на котячу шерсть.
Чому не можна спати з котом: народні прикмети
У давні часи кіт, який любив спати разом із господарями, схвалювався не завжди. Людей навіть попереджали, мовляв, якщо ви понавчалися з животиною спати, то в головах жаби заведуться. Та навряд чи цей забобон має під собою магічну основу.
Також існує прикмета, що якщо кішка лягає з вами у ліжко, після того як ви заснули, і починає голосно муркотіти – вона передвіщає початок важкого етапу у вашому житті.
А якщо кіт під час сну лягає спати на ваші груди – він живиться вашою енергетикою.
Однак існує ще одне пояснення тому, чому кішка лягає з вами спати. Можливо, це сильне прагнення бути ближче до людини навіть під час сну. А це – вагомий показник відданості та любові тварини.