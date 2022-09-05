У Стародавньому Єгипті до котів було поважне ставлення, а в Середньовіччі – навпаки, їх боялися.

Однак у наші дні багатьом людям неможливо уявити своє життя без цих домашніх улюбленців.

Сон із пухнастиком – улюблена частина дня багатьох українців. Та існує багато думок про те, чому спати із кішкою – погана ідея. Читайте матеріал про те, чому не можна спати з котом, на Фактах ICTV.

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Існує думка, що кішка – магічне створіння, з сильною енергетикою та міццю. Якщо ви уважно поспостерігаєте за цією твариною, зрозумієте, що багато речей вона робить у вашій домівці не просто так. Яке б місце вона не обрала, що б не накоїла, робить вона все це із певною метою. Іноді – не з найдобрішою.

Чому не можна спати з котом

Коти часто переносять різноманітні захворювання – від інфекційних до паразитарних. Якщо дуже хочеться лягти в ліжко з пухнастиком, необхідно, аби він був чистий, щеплений, проглистований.

Якщо у вас – немовля, слідкуйте за тим, аби кішка не пошкрябала та не завдала іншої шкоди дитині. Також кішка може заразити новонародженого різноманітними бактеріями.

Якщо ви алергик, вам необхідно здати відповідні алергічні аналізи на котячу шерсть.

Чому не можна спати з котом: народні прикмети

У давні часи кіт, який любив спати разом із господарями, схвалювався не завжди. Людей навіть попереджали, мовляв, якщо ви понавчалися з животиною спати, то в головах жаби заведуться. Та навряд чи цей забобон має під собою магічну основу.

Також існує прикмета, що якщо кішка лягає з вами у ліжко, після того як ви заснули, і починає голосно муркотіти – вона передвіщає початок важкого етапу у вашому житті.

А якщо кіт під час сну лягає спати на ваші груди – він живиться вашою енергетикою.

Однак існує ще одне пояснення тому, чому кішка лягає з вами спати. Можливо, це сильне прагнення бути ближче до людини навіть під час сну. А це – вагомий показник відданості та любові тварини.