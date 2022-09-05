В Древнем Египте к котам было уважительное отношение, а в Средневековье – напротив, их боялись.

Однако в наши дни многим людям невозможно вообразить свою жизнь без этих домашних любимцев.

Сон с пушистиком – любимая часть дня многих украинцев. Но есть много мыслей о том, почему спать с кошкой – плохая идея. Читайте материал о том, почему нельзя спать с котом, на Фактах ICTV.

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Существует мнение, что кошка – магическое создание с сильной энергетикой и мощью. Если вы внимательно понаблюдаете за этим животным, поймете, что многое кошка делает в вашем доме не просто так. Какое бы место она ни выбрала, что бы ни натворила, делает она все это с определенной целью. Иногда – не с самой хорошей.

Почему нельзя спать с котом

Кошки часто переносят различные заболевания – от инфекционных до паразитарных. Если очень хочется лечь в постель с пушистиком, необходимо, чтобы он был чистый и привитый.

Если у вас есть младенец, проследите за тем, чтобы кошка не поцарапала и не нанесла другого вреда ребенку. Также кошка может заразить новорожденного разнообразными бактериями.

Если вы аллергик, вам необходимо сдать соответствующие аллергические анализы на кошачью шерсть.

Почему нельзя спать с котом: народные приметы

В древности кот, который любил спать вместе с хозяевами, одобрялся не всегда. Людей даже предупреждали, мол, если вы научились с животным спать, то у изголовья лягушки заведутся. Но вряд ли этот предрассудок имеет магическую основу.

Также существует примета, что если кошка ложится с вами в постель, после того как вы заснули, и начинает громко мурлыкать – она предвещает начало тяжелого этапа в вашей жизни.

А если кот во время сна ложится спать на вашу грудь – он питается вашей энергетикой.

Однако существует еще одно объяснение тому, почему кошка ложится с вами спать. Возможно, это сильное стремление быть поближе к человеку даже во время сна. А это – весомый показатель преданности и любви животного.