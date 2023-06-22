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Натякнув, що допоможе йому піти: мольфар сказав, чи міг Путін отруїти Лукашенка

22 Червня 2023, 14:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Лукашенко графика

У самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щось відбувається з організмом, каже мольфар Максим Гордєєв.

Перша карта, яку дістав мольфар – людина, яка стоїть, нічого не їсть, не п’є, а навколо неї дівчата з алкоголем.

– Ось ці дівчата можуть символізувати цих людей, президентів, які: – Давайте вип’ємо, давайте погуляємо. І він уже відчуває, що йому не можна пити, у нього щось відбувається з організмом, – зазначає Гордєєв.

Каже, раніше Лукашенко досить часто з’являвся на публіці, зараз же всі помітили, що він притих.

– Путін, можливо, якимось чином натякнув йому, якщо той не буде йому допомагати, то він йому допоможе піти на той світ, – зауважив Максим.

Також мольфар сказав, чи стане Путін знову президентом РФ. За його словами, кривавий диктатор знищить усіх, хто стане на його шляху.

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Джерело
Ранок у великому місті
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Олександр Лукашенко
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