Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Буде багато кандидатів, він усіх знищить: мольфар сказав, чи стане Путін знову президентом РФ

21 Червня 2023, 19:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Станет ли Путин президентом России

На місце лідера Росії претендуватиме безліч кандидатів, каже мольфар Максим Гордєєв.

Чи виграє Путін наступні вибори президента РФ – можливо, оскільки кривавий диктатор знищить абсолютно всіх, хто стане на його шляху.

– Людина засіла як монарх, він не дозволить, якщо його тільки не вб’ють. Усі люди, які забажають стати на його шляху, будуть тими, яких він сам же й проплатить, – зазначає мольфар.

Під час розкладання карт першою випала Королева мечів. За словами Гордєєва, це може означати те, що на Росію претендуватиме якась жінка.

– Нині я бачу, що обирають однозначно Путіна, – наголосив Максим.

Раніше Гордєєв сказав, чи вступить НАТО у війну на боці України. Також він побачив подальшу допомогу нашій країні від Європи та Америки, зокрема великою кількістю зброї.

Читайте також:
Мольфар, путінПотрібно молитися: мольфар побачив, чи зупинить війну в Україні смерть Путіна

Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Вибори в Росії Володимир Путін
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь