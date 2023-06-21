На місце лідера Росії претендуватиме безліч кандидатів, каже мольфар Максим Гордєєв.

Чи виграє Путін наступні вибори президента РФ – можливо, оскільки кривавий диктатор знищить абсолютно всіх, хто стане на його шляху.

– Людина засіла як монарх, він не дозволить, якщо його тільки не вб’ють. Усі люди, які забажають стати на його шляху, будуть тими, яких він сам же й проплатить, – зазначає мольфар.

Під час розкладання карт першою випала Королева мечів. За словами Гордєєва, це може означати те, що на Росію претендуватиме якась жінка.

– Нині я бачу, що обирають однозначно Путіна, – наголосив Максим.

Раніше Гордєєв сказав, чи вступить НАТО у війну на боці України. Також він побачив подальшу допомогу нашій країні від Європи та Америки, зокрема великою кількістю зброї.