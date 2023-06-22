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Намекнул, что поможет ему уйти: мольфар сказал, мог ли Путин отравить Лукашенко

22 июня 2023, 14:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Лукашенко графика

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко что-то происходит с организмом, говорит мольфар Максим Гордеев.

Первая карта, которую достал мольфар — человек, который стоит, ничего не ест, не пьет, а вокруг него девушки с алкоголем.

— Вот эти девушки могут символизировать этих людей, президентов, которые: — Давайте выпьем, давайте погуляем. И он уже чувствует, что ему нельзя пить, у него что-то происходит с организмом, — отмечает Гордеев.

Говорит, ранее Лукашенко довольно часто появлялся на публике, сейчас же все заметили, что он притих.

— Путин, возможно, каким-то образом намекнул ему, что если тот не будет ему помогать, то он ему поможет уйти на тот свет, — подчеркнул Максим.

Также мольфар сказал, станет ли Путин вновь президентом РФ. По его словам, кровавый диктатор уничтожит всех, кто встанет на его пути.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Олександр Лукашенко
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