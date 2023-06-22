Ситуація на ЗАЕС сумна та негативна, з боку російських окупантів провокації можуть бути, і це очевидно, оскільки вони там усе мінують, каже екстрасенс Роман Завидовський.

Чи буде вибух на ЗАЕС влітку 2023 – найімовірніше, ні, вважає Роман. Каже, з 10 карт випало дві негативні, інші – більш-менш спокійні.

– Тут куди вітер подме, так вони й вирішать. Влітку, найімовірніше, не буде чогось масштабного чи катастрофічного, але готуватися потрібно вже… Не думаю, що підірвуть, проте їхня підготовка – не надто добрий знак, – наголосив екстрасенс.

Додає, неодноразово говорив, що в ЗАЕС доля погана, а тому людям, які живуть поруч, потрібно все врахувати й підготуватися, щоб у разі чого вберегти себе та своє здоров’я.

Упевнений, окупанти будь-якими силами хочуть, щоб контрнаступ не відбувся, а тому їх не зупинить навіть власні життя і здоров’я.

– Вони не просто так мінують там усе, вони бояться контрнаступу, і проти нього готові піти на все, – зазначив Завидовський.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що РФ розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС із викидом радіації. Також він зазначив, що влада передає всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі.