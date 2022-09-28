Імовірність ядерного удару існує, доки існує Росія. Про це в ексклюзивному прогнозі сказала таролог Яна Пасинкова.

– Не хочу нікого лякати, але така ймовірність є, доки живе РФ. Причому загрожуватимуть одна одній три країни, які по колу лякатимуть ядерною зброєю або атомним вибухом, – зазначила таролог.

За словами Пасинкової, саме зараз вирішується – чи буде мир на всій землі, чи буде Третя світова війна.

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