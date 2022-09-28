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Найближчі два місяці всі покажуть: таролог сказала, чи наважиться Путін на ядерний удар

28 Вересня 2022, 20:45
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
У нас є шанс: таролог сказала, чи наважиться Путін на ядерний удар

Імовірність ядерного удару існує, доки існує Росія. Про це в ексклюзивному прогнозі сказала таролог Яна Пасинкова.

– Не хочу нікого лякати, але така ймовірність є, доки живе РФ. Причому загрожуватимуть одна одній три країни, які по колу лякатимуть ядерною зброєю або атомним вибухом, – зазначила таролог.

За словами Пасинкової, саме зараз вирішується – чи буде мир на всій землі, чи буде Третя світова війна.

Зараз дивляться

– Це рішення конкретних людей. Протягом найближчих двох місяців ми зможемо зрозуміти, куди рухається світ. Якщо за цей час не буде жодних загроз чи конкретних вибухів, ми маємо шанс. Якщо це станеться – буде Третя світова війна, – додала вона.

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Теги
Війна в Україні Володимир Путін Ядерна зброя
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