Імовірність ядерного удару існує, доки існує Росія. Про це в ексклюзивному прогнозі сказала таролог Яна Пасинкова.
– Не хочу нікого лякати, але така ймовірність є, доки живе РФ. Причому загрожуватимуть одна одній три країни, які по колу лякатимуть ядерною зброєю або атомним вибухом, – зазначила таролог.
За словами Пасинкової, саме зараз вирішується – чи буде мир на всій землі, чи буде Третя світова війна.
Зараз дивляться
– Це рішення конкретних людей. Протягом найближчих двох місяців ми зможемо зрозуміти, куди рухається світ. Якщо за цей час не буде жодних загроз чи конкретних вибухів, ми маємо шанс. Якщо це станеться – буде Третя світова війна, – додала вона.