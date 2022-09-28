Вероятность ядерного удара существует, пока существует Россия. Об этом в эксклюзивном прогнозе сказала таролог Яна Пасынкова.
— Не хочу никого пугать, но такая вероятность есть, пока живет РФ. Причем угрожать друг другу будут три страны, которые будут по кругу пугать ядерным оружием или атомным взрывом, — отметила таролог.
По словам Пасынковой, именно сейчас решается — будет ли мир на всей земле или будет Третья мировая война.
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— Это решение конкретных людей. В ближайшие два месяца мы сможем понять, куда движется мир. Если за это время не будет никаких угроз или конкретных взрывов, у нас есть шанс. Если это случится — будет Третья мировая война, — добавила она.