Вероятность ядерного удара существует, пока существует Россия. Об этом в эксклюзивном прогнозе сказала таролог Яна Пасынкова.

— Не хочу никого пугать, но такая вероятность есть, пока живет РФ. Причем угрожать друг другу будут три страны, которые будут по кругу пугать ядерным оружием или атомным взрывом, — отметила таролог.

По словам Пасынковой, именно сейчас решается — будет ли мир на всей земле или будет Третья мировая война.

Сейчас смотрят