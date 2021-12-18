Серед 12 знаків зодіаку є три вельми агресивні. Представникам цих знаків краще не переходити дорогу, а також варто бути обережнішими з ними під час конфлікту.

Рейтинг найагресивніших знаків зодіаку склав учасник Битви екстрасенсів на телеканалі СТБ Денис Маклашевський.

Перше місце – Телець

Тільці вважаються найупертішими зі всіх знаків зодіаку. Вони готові сперечатися, навіть якщо для цього немає приводу. Водночас Тельці можуть накручувати співрозмовника, намагаючись вивести його на відкритий прояв агресії. Об тверде чоло Тельця можуть розбитися будь-які аргументи, він просто не слухатиме того, чого не бажає.

Друге місце – Близнюки

Головне риса Близнюків – двоїстість, тобто схильність часто змінювати думку. Через це вони рідко вступають у конфлікти. Близнюки вміють слухати співрозмовника і здатні зрозуміти, з яких причин він ухвалив те або інше рішення. Водночас представники цього знака просто люблять сперечатися, адже під час суперечки вони дізнаються про нову інформацію, яку потім використовують проти співрозмовника.

Третє місце – Козеріг

Козероги справляють враження спокійних, врівноважених людей, однак це не так. Представники цього знака можуть ховати під маскою спокою справжню бурю емоцій. Козеріг може довго стримуватись, проте якщо довести його до зриву, доведеться сильно пошкодувати. Козероги можуть буквально знищити супротивника своїм неврівноваженим темпераментом.