Среди 12 знаков зодиака есть три весьма агрессивных. Представителям этих знаков лучше не переходить дорогу, а также стоит быть более осторожными с ними во время конфликта.

Рейтинг самых агрессивных знаков зодиака составил участник Битвы экстрасенсов на телеканале СТБ Денис Маклашевский.

Первое место — Телец

Тельцы по праву считаются самыми упрямыми из всех знаков зодиака. Они готовы спорить даже в том случае, если для этого нет повода. При этом Тельцы могут накручивать собеседника, стараясь вывести его на открытое проявление агрессии. О твердый лоб Тельца могут разбиться любые аргументы, он просто не станет слушать то, что не желает.

Второе место — Близнецы

Главная черта Близнецов — двойственность, склонность часто менять точку зрения. Из-за этого они редко вступают в конфликты. Близнецы умеют слушать собеседника и способны понять, по каким причинам он принял то или иное решение. При этом представители это знака просто обожают спорить, ведь во время спора они узнают новую информацию, которую после используют против собеседника.

Третье место — Козерог

Козероги производят впечатление спокойных, уравновешенных людей, однако это не так. Представители этого знака могут скрывать под маской спокойствия настоящую бурю эмоций. Козерог может долго сдерживаться, однако если довести его до срыва, придется сильно пожалеть. Козероги могут буквально уничтожить противника своим неуравновешенным темпераментом.