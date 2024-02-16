У лютому 2024 року очікується кілька сильних магнітних бур, які можуть негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

У період сонячної активності можуть активізуватися хронічні захворювання, виникнути головний біль, дратівливість та апатія. Факти ICTV дізналися дати магнітних бур у лютому 2024 року, щоб ви могли заздалегідь підготуватися до небезпечних днів.

Магнітні бурі у лютому 2024-го – дати

У лютому буде кілька днів, коли особливо важливо подбати про свій стан і не перевантажувати організм. Так, сильні магнітні бурі очікуються 4, 5, 16, 23 і 24 лютого.

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4 лютого – може підвищитися дратівливість та агресивність.

– може підвищитися дратівливість та агресивність. 5 лютого – можливе безсоння та неприємні сновидіння.

– можливе безсоння та неприємні сновидіння. 16 лютого – може погіршитися пам’ять і координація рухів.

– може погіршитися пам’ять і координація рухів. 23 лютого – знизиться працездатність, можлива підвищена стомлюваність і загальна слабкість організму.

– знизиться працездатність, можлива підвищена стомлюваність і загальна слабкість організму. 24 лютого – можуть виникнути головний біль, дратівливість, а також зниження робочої ефективності.

Інші дати у лютому 2024 року характеризуються як дні з помірною та слабкою геомагнітною активністю.

Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур на організм, фахівці радять дотримуватися режиму сну, проводити більше часу на свіжому повітня, пити більше простої води, відмовитися від жирної їжі, цукру та алкоголю.