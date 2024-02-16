В феврале 2024 года ожидается несколько сильных магнитных бурь, которые могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

В период солнечной активности могут активизироваться хронические заболевания, возникнуть головная боль, раздражительность и апатия. Факты ICTV узнали даты магнитных бурь в феврале 2024 года, чтобы вы могли заранее подготовиться к опасным дням.

Магнитные бури в феврале 2024 года — даты

В феврале будет несколько дней, когда особенно важно позаботиться о своем состоянии и не перегружать организм. Так, сильные магнитные бури ожидаются 4, 5, 16, 23 и 24 февраля.

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4 февраля — может повыситься раздражительность и агрессивность.

— может повыситься раздражительность и агрессивность. 5 февраля — возможна бессонница и неприятные сновидения.

— возможна бессонница и неприятные сновидения. 16 февраля — может ухудшиться память и координация движений.

— может ухудшиться память и координация движений. 23 февраля — снизится работоспособность, возможна повышенная утомляемость и общая слабость организма.

— снизится работоспособность, возможна повышенная утомляемость и общая слабость организма. 24 февраля — могут возникнуть головная боль, раздражительность, а также снижение рабочей эффективности.

Другие даты в феврале 2024 года характеризуются как дни с умеренной и слабой геомагнитной активностью.

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм, специалисты советуют соблюдать режим сна, проводить больше времени на свежем воздухе, пить больше простой воды, отказаться от жирной пищи, сахара и алкоголя.