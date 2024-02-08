Місячний календар на лютий 2024 року містить як сприятливі дні, так і нейтральні та несприятливі. Знаючи, коли який саме, можна грамотно розпланувати свої справи, оскільки Місяць має великий вплив на всі живі організми планети Земля. Багато що залежить і від фаз небесного світила.

Фази Місяця в лютому 2024 року

1-9 лютого – Місяць спадає.

10 лютого – новий Місяць.

11-23 лютого – Місяць росте.

24 лютого – повний Місяць.

25-29 лютого – Місяць спадає.

Місячний календар на лютий 2024: сприятливі дні

В останній місяць зими, згідно з місячним календарем на лютий 2024-го, на нас чекає чимало сприятливих днів – 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 числа.

1 лютого

Зараз дивляться

День творчої та фізичної активності. Чудово минуть поїздки, подорожі, а також робота в колективі. Непоганий період, щоби спробувати те, що давно планували, але відкладали на потім.

2 лютого

Чудовий час для спілкування і побудови планів. Вдалий період для спроби позбутися шкідливих звичок.

7 лютого

Займіться вирішенням старих справ і краще не починайте щось нове, оскільки робота не йтиме. Відкладіть ділові зустрічі та присвятіть час собі.

8 лютого

Сприятливий день для буденних справ – це можуть бути різноманітні покупки або ремонт. Найкраще прислухатися до порад партнерів, а також відкласти на потім бізнес-питання.

10 лютого

Чудовий день, щоб почати займатися спортом або спробувати лікувальне голодування, зробити розвантажувальний день. Непоганий період, щоб почати щось нове.

15 лютого

Плідний час для ділової активності. Ідеї, які у вас виникли, матимуть підтримку, тож будуйте плани і починайте щось нове.

26 лютого

Чудовий день для укладання шлюбу та інших міжособистісних стосунків. Можна спробувати відмовитися від старих звичок, захопитися чимось цікавим.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на лютий 2024 року

Сприятливі дні для подорожей: 1, 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20.

Сприятливі дні для нових починань: 2, 10, 15, 23, 29.

Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 2, 4, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 24.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 9, 10, 11, 12, 18, 25.

Сприятливі дні для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних): 8, 14, 18, 23, 26.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 4, 26.

Несприятливі дні в лютому 2024 року