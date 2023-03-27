Чи має Кремль ресурси для вторгнення зараз у Молдову, чим обернуться мітинги та що загалом чекає на країну найближчим часом, розповів екстрасенс та таролог Віктор Литовський.

Переглядаючи цю ситуацію, можна побачити, що випадають цікаві розклади – перевернуті карти Задуму та Впливу на ситуацію. По суті, задуми та плани, які ретельно вибудовував Путін, руйнуються, як картковий будиночок. Ті сили та ресурси, які вкладені у дестабілізацію ситуації в Молдові, будуть невиправдані.

– Карта Розчарування та втрати кажуть нам про те, що Путін може повністю втратити важелів впливу на ситуацію, а спроби розхитати ситуацію всередині Молдови можуть обернутися крахом для його васалів. Спроби вторгнення на цей момент неможливі та приречені на провал, – наголосив Литовський.

Додає, цей рік для Молдови є роком трансформації, переходу та підняття на новий щабель. Всі розклади вказують на знаковість і важливість цього періоду для кожного громадянина країни, оскільки він стане часом спалювання старих мостів та вибудовування нових, тих, які несуть користь і благо народу та всій країні.

Зараз дивляться

– Буде нелегко, оскільки в розкладі цей період випадає, як час випробувань, який необхідно подолати іноді стиснувши зуби, але рухаючись вперед. За підсумком, пройшовши цей шлях правильно, незважаючи на маніпуляції Кремля і всі труднощі, пов’язані з цією трансформацією, і оглядаючись назад, буде чітке розуміння того, що гра була варта свічок, – впевнений екстрасенс.

Карти Фундаменту та Повернення вказують на те, що в найближчому майбутньому Молдова не тільки може зміцнити свої позиції, а й повернути втрачені раніше території.