Имеет ли Кремль ресурсы для вторжения сейчас в Молдову, чем обернутся митинги и что вообще ждет страну в ближайшее время, рассказал экстрасенс и таролог Виктор Литовский.

Просматривая эту ситуацию, можно увидеть, что выпадают интересные расклады — перевернутые карты Замысла и Влияния на ситуацию. По сути, замыслы и планы, которые тщательно выстраивал Путин, рушатся, как карточный домик. Те силы и ресурсы, которые вложены в дестабилизацию ситуации в Молдове, не будут оправданы.

— Карта Разочарования и потери говорят нам о том, что Путин может полностью потерять рычаги влияния на ситуацию, а попытки расшатать ситуацию внутри Молдовы могут обернуться крахом для его вассалов. Попытки вторжения на данный момент невозможны и обречены на провал, — отметил Литовский.

Добавляет, этот год для Молдовы является годом трансформации, перехода и поднятием на новую ступень. Все расклады указывают на знаковость и важность данного периода для каждого гражданина страны, поскольку он станет временем сжигания старых мостов и выстраивания новых, тех, которые несут пользу и блага народу и всей стране.

Сейчас смотрят

— Будет нелегко, поскольку в раскладе этот период выпадает, как время испытаний, которое необходимо преодолеть иногда сжав зубы, но двигаясь вперед. По итогу, пройдя этот путь правильно, несмотря на манипуляции Кремля и все трудности, связанные с этой трансформацией, оглядываясь назад, будет четкое понимание того, что игра стоила свеч, — уверен экстрасенс.

Карти Фундамента и Возврата указывают на то, что в ближайшем будущем Молдова не только может укрепить свои позиции, но и вернуть утраченные ранее территории.