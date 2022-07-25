Молодий місяць – чудовий час для визначення цілей, стверджує ясновидиця з Азербайджану, переможниця 21-го сезону Битви екстрасенсів в Україні Жаля Алекперова.

Багато хто зможе не тільки чітко намітити бажані висоти, але й успішно зробити крок їм назустріч. У зв’язку з цим екстрасенс підготувала гороскоп для кожного знаку зодіаку на 28 липня – поради, які допоможуть зробити період молодика максимально продуктивним.

Овни

У цей час Овнам варто частіше прислухатися до інтуїції. Вона дасть вам правильні підказки. У сфері особистих стосунків намагайтеся уникати шпилької критики на адресу своєї половинки – є великий ризик затяжних конфліктів.

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Тельці

Не варто поспішати з висновками про події, що відбуваються у вашому житті. Те, що здається завадою на шляху, цілком може виявитися вдалою можливістю. У фінансових питаннях зірки обіцяють Тельцям прибуток. Не пропустіть момент, щоб покращити свій фінансовий добробут.

Близнюки

У період молодика Близнюкам варто бути особливо уважними до свого здоров’я. Зараз у вас є всі шанси дати бій хронічним недугам та здобути перемогу. У справах любовних зірки обіцяють самотнім серцям романтичні зустрічі. Цілком імовірно, що ви зустрінете своє кохання.

Раки

У цей період Раки відчують приплив сил та енергії. Тож можуть хапатися за кілька справ одночасно. Але зірки радять не розпорошуватися на дрібниці, а визначити головні цілі. Інакше є ризик не досягти успіху в жодному з починань.

Леви

Цей період для Левів – сприятливий, щоб зайнятися творчістю. Натхнення буде вашим найчастішим гостем. А ось у побутових питаннях варто бути обережнішими. Намагайтеся “поспішати повільно”. Тому що через поспіх є ризик отримати травму.

Діви

У період молодика Діви можуть значно покращити своє матеріальне становище. На вашому шляху зустрінеться чимало людей, які підштовхнуть вас у потрібному напрямку. Не проґавте такий шанс.

Терези

Терезам варто бути уважнішими у вирішенні фінансових питань. Є ризик зазнати втрат або зробити невигідне капіталовкладення. Натомість у сфері особистих стосунків зірки обіцяють сімейним Терезам гармонію. Ви маєте всі шанси залагодити всі розбіжності з коханою людиною.

Скорпіони

У цей час Скорпіонам варто ретельніше розбиратися в інформації, яка до них надходить. Є ймовірність, що вас введуть в оману. Натомість у професійній діяльності зірки обіцяють кар’єрне зростання. Намагайтеся бути активнішими, щоб не проґавити вдалу можливість.

Стрільці

Молодий місяць для Стрільців – чудовий привід позбутися баласту у своєму житті. Шкідливі звички, стосунки з людьми, які намагаються вас використати – все це може залишитися у минулому, якщо ви зробите крок уперед. Головне – набратися рішучості.

Козероги

У період молодика Козероги можуть втілити свої мрії у реальність. Головне – зробити перший крок у потрібному напрямку тут і зараз, а не відкладати його на потім. А ось зі здоров’ям представникам знака варто бути обережнішими – є ймовірність хронічних захворювань.

Водолії

У цей період Водолії зможуть упоратися з будь-якими перешкодами на своєму шляху. Головне – не розгубити свій ентузіазм, розпорошуючись на допомогу людям, які намагаються “загрібати жар” чужими руками.

Риби

У період молодика Риби, як ніколи, будуть впевнені у своїх силах. Саме час взятися за підкорення намічених вершин. У вас все вийде! Головне – триматися подалі від песимістів, які намагаються вселити вам невпевненість у собі.