Новолуние — прекрасное время для постановки целей, утверждает ясновидящая из Азербайджана, победительница 21-но сезона Битвы экстрасенсов в Украине Жаля Алекперова.

Многие сумеют не только четко наметить желаемые высоты, но и успешно сделать шаг им навстречу. В связи с этим экстрасенс подготовила гороскоп для каждого знака зодиака на 28 июля — советы, которые помогут сделать период новолуния максимально продуктивным.

Овны

В этот период Овнам стоит чаще прислушиваться к интуиции. Она даст вам верные подсказки. В сфере личных отношений старайтесь избегать колкой критики в адрес своей половинки — есть большой риск затяжных конфликтов.

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Тельцы

Не стоит торопиться с выводами о событиях, которые происходят в вашей жизни. То, что кажется помехой на пути, вполне может оказаться удачной возможностью. В финансовых вопросах звезды сулят Тельцам прибыль. Не упустите момент, чтобы улучшить свое финансовое благосостояние.

Близнецы

В период новолуния Близнецам стоит быть особенно внимательными к своему здоровью. Сейчас у вас есть все шансы дать бой хроническим недугам и одержать победу. В делах любовных звезды сулят одиноким сердцам романтические встречи. Вполне вероятно, что вы встретите свою любовь.

Раки

В этот период Раки почувствуют прилив сил и энергии. А потому могут хвататься за несколько дел одновременно. Но звезды советуют не распыляться на мелочи, а определить главные цели. Иначе есть риск не достичь успеха ни в одном из начинаний.

Львы

Этот период для Львов — благоприятный, чтобы заняться творчеством. Вдохновение будет вашим частым гостем. А вот в бытовых вопросах стоит быть осторожнее. Старайтесь “торопиться медленно”. Так как из-за спешки есть риск получить травму.

Девы

В период новолуния Девы могут значительно улучшить свое материальное положение. На вашем пути встретится немало людей, которые подтолкнут вас в нужном направлении. Не упустите такой шанс.

Весы

Весам стоит быть внимательнее в решении финансовых вопросов. Есть риск понести потери или сделать невыгодное капиталовложение. Зато в сфере личных отношений звезды сулят семейным Весам гармонию. У вас есть все шансы уладить разногласия с любимым человеком.

Скорпионы

В это время Скорпионам стоит тщательнее разбираться в информации, которая к ним поступает. Есть вероятность, что вас введут в заблуждение. Зато в профессиональной деятельности звезды сулят карьерный рост. Старайтесь быть активнее, чтобы не упустить удачную возможность.

Стрельцы

Новолуние для Стрельцов — отличный повод избавиться от балласта в своей жизни. Вредные привычки, отношения с людьми, которые пытаются вас использовать — все это может остаться в прошлом, если вы сделаете шаг вперед. Главное — набраться решительности.

Козероги

В период новолуния Козероги могут воплотить свои мечты в реальность. Главное при этом — сделать первый шаг в нужном направлении здесь и сейчас, а не откладывать его на потом. А вот со здоровьем представителям знака стоит быть осторожнее — есть вероятность хронических заболеваний.

Водолеи

В этот период Водолеи смогут справиться с любыми преградами на своем пути. Главное — не растерять свой энтузиазм, распыляясь на помощь людям, которые пытаются “загребать жар” чужими руками.

Рыбы

В период новолуния Рыбы, как никогда, будут уверены в своих силах. Самое время взяться за покорение намеченных вершин. У вас все получится! Главное — держаться подальше от пессимистов, которые пытаются вселить вам неуверенность в себе.